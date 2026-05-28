Пільговий кредит за програмою єОселя: про який ризик мало хто здогадується

Пільгова відсоткова ставка за державною програмою "єОселя" становить 3% або 7% річних. Це майже ідеальні умови для людей, які прагнуть купити власне житло. Однак існує ризик, на який мало хто звертає увагу, коли вирішує долучитися до іпотечного кредитування.

Ризик участі в "єОселі"

Програма пільгового іпотечного кредитування передбачає вигідні умови для деяких категорій українців, які хочуть взяти кредит для придбання власного житла. Військовослужбовці, медичні працівники, педагоги та науковці можуть розраховувати на ставку 3% річних, а ветерани і члени їх сімей, ВПО та інші громадяни — на ставку 7%.

Однак для збереження низької ставки учасник програми повинен протягом усіх років, поки триває виплата кредиту, працювати в конкретній галузі. Якщо лікар або педагог через 5 років після долучення до "єОселі" раптом змінить сферу діяльності, його ставку підвищать до загального рівня.

"Йому треба раз на рік видавати довідку, що він дійсно знаходиться на цій роботі. Бо якщо ні, то переводять на загальну ставку. Іпотека залишиться, але відсоток буде більший — не 3%, а 11%", — пояснили у спілці.

Умови програми "єОселя"

Протягом перших 10 років пільгова ставка перебуває на рівні 3% або 7%, але з 11-го року підвищується до 6% та 10% відповідно. Громадяни України повинні заплатити мінімальний початковий внесок, розмір якого — від 20% (для молоді передбачили знижений внесок 10%).

Претенденти на участь у державній програмі повинні мати український паспорт, бути повнолітніми на дату оформлення позики, але не старші 70 років на дату погашення. Також важлива платоспроможність і відсутність санкцій.

Люди, які не входять у пільгові категорії, все одно можуть розраховувати на кредит. Їм потрібно довести відсутність власного житла чи відповідність об'єкта нерухомості визначеним критеріям. Загальна площа не має перевищувати 52,5 кв. м для сім'ї з однієї/двох осіб плюс 21 кв. м на кожного наступного члена родини.

Що ще варто знати українцям

