Риски программы "єОселя": как можно легко потерять право на льготный кредит

Дата публикации 28 мая 2026 18:05
Льготный кредит по программе єОселя: о каком риске мало кто догадывается
Окно квартиры и банковская карточка в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Льготная процентная ставка по государственной программе "єОселя" составляет 3% или 7% годовых. Это почти идеальные условия для людей, которые стремятся купить собственное жилье. Однако существует риск, на который мало кто обращает внимание, когда решает присоединиться к ипотечному кредитованию.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины в Instagram.

Риск участия в "єОселі"

Программа льготного ипотечного кредитования предусматривает выгодные условия для некоторых категорий украинцев, которые хотят взять кредит для приобретения собственного жилья. Военнослужащие, медицинские работники, педагоги и ученые могут рассчитывать на ставку 3% годовых, а ветераны и члены их семей, ВПЛ и другие граждане — на ставку 7%.

Однако для сохранения низкой ставки участник программы должен в течение всех лет, пока длится выплата кредита, работать в конкретной отрасли. Если врач или педагог через 5 лет после приобщения к "єОселі" вдруг сменит сферу деятельности, его ставку повысят до общего уровня.

"Ему надо раз в год выдавать справку, что он действительно находится на этой работе. Потому что если нет, то переводят на общую ставку. Ипотека останется, но процент будет больше — не 3%, а 11%", — пояснили в союзе.

Условия программы "єОселя"

В течение первых 10 лет льготная ставка находится на уровне 3% или 7%, но с 11-го года повышается до 6% и 10% соответственно. Граждане Украины должны заплатить минимальный первоначальный взнос, размер которого — от 20% (для молодежи предусмотрели сниженный взнос 10%).

Претенденты на участие в государственной программе должны иметь украинский паспорт, быть совершеннолетними на дату оформления займа, но не старше 70 лет на дату погашения. Также важна платежеспособность и отсутствие санкций.

Люди, которые не входят в льготные категории, все равно могут рассчитывать на кредит. Им нужно доказать отсутствие собственного жилья или соответствие объекта недвижимости определенным критериям. Общая площадь не должна превышать 52,5 кв. м для семьи из одного/двух человек плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, может ли не хватить квартир для программы "єОселя". Спрос значительно превышает рыночное предложение, поскольку в течение последних четырех лет девелоперы почти не начинали новых проектов по строительству жилья. Из-за этого возник серьезный дефицит недвижимости.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы массово покупают жилье в одном из государств ЕС. Речь идет о Польше, где в течение 2025 года наши граждане приобрели 9 300 квартир. Это больше чем все иностранцы из более чем сотни других стран.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
