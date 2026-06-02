Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Налог на недвижимость в Украине: за какие здания надо платить каждый год

Налог на недвижимость в Украине: за какие здания надо платить каждый год

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 08:20
Налог на недвижимость в 2026 году: за какие именно объекты приходится платить украинцам
Люди смотрят на город. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно украинцы платят налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это обязательство распространяется не на все построенные объекты — существует немало исключений. Не помешает узнать, что именно считается объектом налогообложения в Украине по состоянию на 2026 год.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 226.2 Налогового кодекса.

Налогообложение недвижимости в Украине

Финансовое обязательство распространяется на жилую и нежилую недвижимость, а также ее доли. Украинское законодательство определяет объектом налогообложения именно такие здания. Понятие жилой недвижимости включает квартиры, частные дома, дачные и садовые помещения — в целом все, что относится к жилому фонду.

Объектами нежилой недвижимости считаются гостиницы, офисы, магазины, гаражи, торговые центры, промышленные помещения, склады и т.д. Если строительство не завершено, Налоговый кодекс не определяет квартиру или дом как объект налогообложения.

Кто должен платить налог на недвижимость

Ранее мы рассказывали, кто считается плательщиком налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Финансовые обязательства лежат на физических и юридических лицах, определенных владельцами объектов жилой и/или нежилой недвижимости. Нерезиденты Украины тоже входят в этот список.

Читайте также:

Каждый человек, владеющий квартирой/домом по документам, должен вносить свой вклад, независимо от доли принадлежащего ему имущества. Но если общая площадь жилья не превышает установленный лимит, средства в государственный бюджет не уплачиваются.

Для квартиры предел составляет 60 м², для дома — 120 м², для нескольких объектов — 180 м². Ставку налога определяют органы местного самоуправления, однако она не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут потерять право на льготный кредит по программе "єОселя". Условия предусматривают предоставление сниженной процентной ставки для представителей конкретных профессий. Если до закрытия ипотеки человек изменит сферу деятельности, ставка повысится до общего уровня 11%.

Также Новини.LIVE рассказывали, с каких объектов не взимают налог на недвижимость. Список довольно широкий и включает общежития, детские дома, некоторые промышленные объекты, базы олимпийской подготовки, жилье в собственности многодетных семей, помещения в зонах обязательного отселения и многое другое.

налоги недвижимость Налоги на недвижимость
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации