єОселя против аренды квартиры: где в Украине выгоднее выплачивать кредит

Жилые дома и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В некоторых областных центрах Украины стоимость долгосрочной аренды жилья превысила месячный платеж по государственной ипотечной программе "єОселя". То есть купить квартиру в кредит и регулярно выплачивать проценты стало выгоднее, чем арендовать. Подобная тенденция наблюдается в основном в западных регионах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где расходы по программе "єОселя" не превышают арендные платежи.

Где аренда стала дороже

Согласно данным апрельского исследования OLX, на которое ссылалось издание biz.liga.net, один месячный платеж в рамках программы ипотечного кредитования не превышает среднюю арендную плату в таких городах Украины:

Ужгород — 21 944 грн (аренда) и 15 700 грн (ипотека);

Львов — 19 395 грн (аренда) и 17 100 грн (ипотека);

Ивано-Франковск — 17 203 грн (аренда) и 14 700 грн (ипотека);

Луцк — 15 000 грн (аренда) и 14 000 грн (ипотека).

Эксперты использовали медианные цены на аренду однокомнатных квартир за апрель 2026 года и приблизительные платежи по кредиту, согласно данным Ощадбанка (при процентной ставке 7% годовых на максимальный срок 20 лет). В других городах зафиксировали разрыв между двумя выплатами с перевесом в сторону "єОселі":

Киев — 16 000 грн (аренда) и 18 300 грн (ипотека);

Винница — 13 500 грн (аренда) и 15 100 грн (ипотека);

Хмельницкий — 11 500 грн (аренда) и 13 100 грн (ипотека);

Днепр — 11 000 грн (аренда) и 13 400 грн (ипотека);

Житомир — 10 250 грн (аренда) и 12 750 грн (ипотека);

Одесса — 10 000 грн (аренда) и 12 900 грн (ипотека);

Чернигов — 7 500 грн (аренда) и 13 000 грн (ипотека);

Запорожье — 7 000 грн (аренда) и 9 830 грн (ипотека);

Сумы — 6 800 грн (аренда) и 11 500 грн (ипотека);

Харьков — 6 500 грн (аренда) и 10 600 грн (ипотека).

Очевидно, наибольшая разница в размерах платежей сформировалась в прифронтовых областях Украины, где аренда жилья значительно дешевле. Получается, для жителей западных регионов выгоднее обеспечить себя собственной квартирой при наличии средств на первый взнос, чем арендовать жилье в долгосрочной перспективе.

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Кто может потерять право на льготный кредит

Ранее мы рассказывали, о каком риске программы льготного ипотечного кредитования мало кто знает. По условиям "єОселі", сниженная процентная ставка предусмотрена для представителей определенных профессий, в частности военнослужащих, медиков, педагогов и ученых.

Но если в течение срока действия программы (максимальный — 20 лет) участник изменит сферу деятельности, ставку повысят до общего уровня 11%. Для сохранения низкого процента человек должен соответствовать категории, на основании которой получил право на льготный кредит.

Ранее Новини.LIVE писали, что грозит владельцу жилья из-за неуплаты налога на недвижимость. Придется заплатить штраф в размере 5% или 10% суммы задолженности. В определенных случаях финансовая ответственность больше и доходит до 50%.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит положить крышу на дом площадью 90 квадратных метров. Украинка рассказала о своем опыте строительства в 2026 году. Она потратила на материалы и работу подрядчиков около 490 000 грн.