Крыша на дом в 2026 году: украинка назвала реальную стоимость материалов и работ

Стоимость крыши на дом в 2026 году. Фото: кадр из видео, УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Обычно украинцы покупают жилье, пользуясь ипотечными программами или накапливая капитал, чтобы сразу оформить право собственности. Однако некоторые выбирают альтернативный вариант — построить частный дом с нуля. Мы узнали, сколько денег придется потратить на одну только крышу.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на историю украинки в Instagram.

Сколько стоит сделать крышу на дом

Пользовательница социальной сети поделилась собственным опытом и рассказала о расходах на крышу для частного дома площадью 90 квадратных метров. Конечно, цены на материалы и работу могут варьироваться в зависимости от подрядчиков, бренда, даже региона Украины.

В своем случае девушка назвала такие суммы по состоянию на 2026 год:

дерево — 125 600 грн;

доставка лесоматериалов — 6 500 грн;

металлочерепица — 110 000 грн;

мембрана — 16 000 грн;

пропитка для дерева — 8 000 грн;

кровельные саморезы — 6 600 грн;

лента подконьковая — 10 000 грн;

капельник под металлочерепицу — 7 500 грн;

конек — 13 840 грн.

Дополнительные материалы (шина, гвозди, бензин, шайбы, гайки, цепь, отрезные круги, сверла, масло и т.д.) обошлись девушке в 5 000 грн. Отдельно считали 80 литров дизеля, поскольку во время строительства использовался генератор — это примерно 6 400 грн.

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"Общая сумма за материалы — 315 000 грн. Общая сумма за работу — 175 000 грн. Вся крыша стоила нам 490 000 грн", — отметила пользовательница Instagram.

В то же время в комментариях к видео немало украинцев предупредили, что металлочерепицу трудно назвать лучшим вариантом для крыши, поскольку жители дома будут слышать все — от капель дождя до обычной шишки, которая упадет с дерева.

Опять таки, цены ориентировочные, в индивидуальных обстоятельствах могут существенно отличаться. Необходимо учитывать расположение дома, общую площадь, услуги подрядчиков и многие другие факторы. Плюс придется потратиться на утепление крыши, геологию/геодезию, стоимость непосредственно земельного участка и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

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Также Новини.LIVE рассказывали, какая ставка налога на недвижимость в Украине. Размер финансового обязательства зависит от решения органов местного самоуправления и минимальной заработной платы. Ставка не может превышать 1,5% МЗП за квадратный метр жилья.