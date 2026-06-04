Крыша на дом в 2026 году: украинка назвала реальную стоимость материалов и работ

Сколько стоит крыша на дом в 2026 году: украинка назвала реальную сумму
Обычно украинцы покупают жилье, пользуясь ипотечными программами или накапливая капитал, чтобы сразу оформить право собственности. Однако некоторые выбирают альтернативный вариант — построить частный дом с нуля. Мы узнали, сколько денег придется потратить на одну только крышу.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на историю украинки в Instagram.
Сколько стоит сделать крышу на дом
Пользовательница социальной сети поделилась собственным опытом и рассказала о расходах на крышу для частного дома площадью 90 квадратных метров. Конечно, цены на материалы и работу могут варьироваться в зависимости от подрядчиков, бренда, даже региона Украины.
В своем случае девушка назвала такие суммы по состоянию на 2026 год:
- дерево — 125 600 грн;
- доставка лесоматериалов — 6 500 грн;
- металлочерепица — 110 000 грн;
- мембрана — 16 000 грн;
- пропитка для дерева — 8 000 грн;
- кровельные саморезы — 6 600 грн;
- лента подконьковая — 10 000 грн;
- капельник под металлочерепицу — 7 500 грн;
- конек — 13 840 грн.
Дополнительные материалы (шина, гвозди, бензин, шайбы, гайки, цепь, отрезные круги, сверла, масло и т.д.) обошлись девушке в 5 000 грн. Отдельно считали 80 литров дизеля, поскольку во время строительства использовался генератор — это примерно 6 400 грн.
"Общая сумма за материалы — 315 000 грн. Общая сумма за работу — 175 000 грн. Вся крыша стоила нам 490 000 грн", — отметила пользовательница Instagram.
В то же время в комментариях к видео немало украинцев предупредили, что металлочерепицу трудно назвать лучшим вариантом для крыши, поскольку жители дома будут слышать все — от капель дождя до обычной шишки, которая упадет с дерева.
Опять таки, цены ориентировочные, в индивидуальных обстоятельствах могут существенно отличаться. Необходимо учитывать расположение дома, общую площадь, услуги подрядчиков и многие другие факторы. Плюс придется потратиться на утепление крыши, геологию/геодезию, стоимость непосредственно земельного участка и т.д.
Что еще нужно знать украинцам
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