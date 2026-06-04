Дах на будинок у 2026 році: українка назвала реальну вартість матеріалів і робіт

Вартість даху на будинок у 2026 році. Фото: кадр із відео, УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Зазвичай українці купують житло, користуючись іпотечними програмами або накопичуючи капітал, аби одразу оформити право власності. Однак дехто обирає альтернативний варіант — побудувати приватний будинок з нуля. Ми дізналися, скільки грошей доведеться витратити на один лише дах.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на історію українки в Instagram.

Скільки коштує зробити дах на будинок

Користувачка соціальної мережі поділилася власним досвідом і розповіла про витрати на дах для приватного будинку площею 90 квадратних метрів. Звісно, ціни на матеріали та роботу можуть варіюватися залежно від підрядників, бренду, навіть регіону України.

У своєму випадку дівчина назвала такі суми станом на 2026 рік:

дерево — 125 600 грн;

доставка лісоматеріалів — 6 500 грн;

металочерепиця — 110 000 грн;

мембрана — 16 000 грн;

просочення для дерева — 8 000 грн;

покрівельні саморізи — 6 600 грн;

стрічка підконькова — 10 000 грн;

капельник під металочерепицю — 7 500 грн;

гребінь — 13 840 грн.

Додаткові матеріали (шина, цвяхи, бензин, шайби, гайки, цеп, відрізні круги, свердла, масло тощо) обійшлися дівчині у 5 000 грн. Окремо рахували 80 літрів дизелю, оскільки під час будівництва використовувався генератор — це приблизно 6 400 грн.

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"Загальна сума за матеріали — 315 000 грн. Загальна сума за роботу — 175 000 грн. Весь дах коштував нам 490 000 грн", — зазначила користувачка Instagram.

Водночас у коментарях до відео чимало українців попередили, що металочерепицю важко назвати найкращим варіантом для даху, оскільки мешканці будинку будуть чути все — від крапель дощу до звичайної шишки, яка впаде з дерева.

Знову таки, ціни орієнтовні, в індивідуальних обставинах можуть суттєво відрізнятися. Необхідно враховувати розташування будинку, загальну площу, послуги підрядників і багато інших факторів. Плюс доведеться витратитися на утеплення даху, геологію/геодезію, вартість безпосередньо земельної ділянки тощо.

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