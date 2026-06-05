єОселя проти оренди квартири: де в Україні вигідніше виплачувати кредит

Житлові будинки і гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В деяких обласних центрах України вартість довгострокової оренди житла перевищила місячний платіж за державною іпотечною програмою "єОселя". Тобто купити квартиру в кредит і регулярно виплачувати відсотки стало вигідніше, ніж орендувати. Подібна тенденція спостерігається здебільшого в західних регіонах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де витрати за програмою "єОселя" не перевищують орендні платежі.

Де оренда стала дорожчою

Згідно з даними квітневого дослідження OLX, на яке посилалося видання biz.liga.net, один місячний платіж у межах програми іпотечного кредитування не перевищує середню орендну плату в таких містах України:

Ужгород — 21 944 грн (оренда) та 15 700 грн (іпотека);

Львів — 19 395 грн (оренда) та 17 100 грн (іпотека);

Івано-Франківськ — 17 203 грн (оренда) та 14 700 грн (іпотека);

Луцьк — 15 000 грн (оренда) та 14 000 грн (іпотека).

Експерти використали медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир за квітень 2026 року і приблизні платежі за кредитом, згідно з даними Ощадбанку (при відсотковій ставці 7% річних на максимальний термін 20 років). В інших містах зафіксували розрив між двома виплатами з перевагою в бік "єОселі":

Київ — 16 000 грн (оренда) та 18 300 грн (іпотека);

Вінниця — 13 500 грн (оренда) та 15 100 грн (іпотека);

Хмельницький — 11 500 грн (оренда) та 13 100 грн (іпотека);

Дніпро — 11 000 грн (оренда) та 13 400 грн (іпотека);

Житомир — 10 250 грн (оренда) та 12 750 грн (іпотека);

Одеса — 10 000 грн (оренда) та 12 900 грн (іпотека);

Чернігів — 7 500 грн (оренда) та 13 000 грн (іпотека);

Запоріжжя — 7 000 грн (оренда) та 9 830 грн (іпотека);

Суми — 6 800 грн (оренда) та 11 500 грн (іпотека);

Харків — 6 500 грн (оренда) та 10 600 грн (іпотека).

Очевидно, найбільша різниця в розмірах платежів сформувалася у прифронтових областях України, де оренда житла значно дешевша. Виходить, для мешканців західних регіонів вигідніше забезпечити себе власною квартирою в разі наявності коштів на перший внесок, аніж орендувати оселю в довгостроковій перспективі.

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Хто може втратити право на пільговий кредит

Раніше ми розповідали, про який ризик програми пільгового іпотечного кредитування мало хто знає. За умовами "єОселі", знижена відсоткова ставка передбачена для представників певних професій, зокрема військовослужбовців, медиків, педагогів і науковців.

Але якщо протягом терміну дії програми (максимальний — 20 років) учасник змінить сферу діяльності, ставку підвищать до загального рівня 11%. Для збереження низького відсотка людина повинна відповідати категорії, на підставі якої отримала право на пільговий кредит.

Раніше Новини.LIVE писали, що загрожує власника житла через несплату податку на нерухомість. Доведеться заплатити штраф у розмірі 5% або 10% від суми заборгованості. В певних випадках фінансова відповідальність більша і доходить до 50%.

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