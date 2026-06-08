Податок на нерухомість у 2026 році: які п’ять питань про житло турбують українців

Сплата податку на нерухомість. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці щороку сплачують податок на нерухомість за житлові та/або нежитлові об'єкти у їх власності. Це фінансове зобов'язання викликає чимало питань у наших громадян. Ми зібрали відповіді на основні проблемні моменти, з якими можуть стикатися українці станом на 2026 рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати власники нерухомого майна про сплату податку.

За які будівлі треба платити податок

Кошти стягують з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, а також їх часток. Житловими приміщеннями вважаються квартири, приватні будинки, дачі, садові будівлі та ін. Нежитлова нерухомість включає магазини, готелі, склади, гаражі, офіси, торгові центри, промислові об'єкти тощо. За недобудовані приміщення сплачувати податок не потрібно.

Яка площа житла не оподатковується

Кошти у державний бюджет необхідно сплачувати лише в тому випадку, якщо загальна площа житла перевищує встановлений ліміт для конкретного типу нерухомості. Не оподатковується така кількість квадратних метрів:

60 кв. метрів — для квартири;

120 кв. метрів — для будинку;

180 кв. метрів — для різних типів об’єктів.

Площа понад ліміт підлягає оподаткуванню на загальних підставах, тому не всі власники нерухомого майна повинні виконувати фінансові зобов'язання перед державою.

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Яка ставка податку на нерухомість

Відсоток встановлюється рішеннями сільської, селищної та міської ради залежно від місця розташування і типів об'єктів нерухомості. Однак ставка не може перевищувати 1,5% за один квадратний метр.

Відсоток застосовують до розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року. У 2026-му українці повинні платити максимум 120 грн за кожен "зайвий" квадрат, адже мінімальна зарплата у 2025 році становила 8 000 грн.

Який штраф за несплату податку

Українцям загрожує адміністративна відповідальність за несплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Розмір у 2026 році становить:

5% суми — при затримці до 30 календарних днів;

10% суми — в разі затримки понад 30 календарних днів.

За умисне порушення загрожує штраф 25% від суми, а повторна несплата протягом 1095 календарних днів тягне за собою стягнення у розмірі 50% від заборгованості.

Коли потрібно платити податок на нерухомість

До 1 липня контролюючий орган повинен надіслати власникам об'єктів житлової та нежитлової нерухомості податкове повідомлення-рішення з інформацією про фінансове зобов'язання. Як тільки людина отримала документ, вона має 60 календарних днів на сплату коштів.

ППР можуть вручити особисто, відправити поштою за місцем проживання чи надіслати в електронний кабінет платника на порталі ДПС.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть запустити нову житлову програму для внутрішньо переміщених осіб. Вона передбачає надання приватних будинків, розташованих у селах, ВПО для безплатного користування. У майбутньому таке житло можуть передати людям у приватну власність.

Також Новини.LIVE розповідали, що в деяких областях України вигідніше платити відсоток за програмою "єОселя", ніж орендувати житло. Різницю зафіксували в західних регіонах, зокрема Ужгороді, Львові, Івано-Франківську та Луцьку. Тобто вартість довгострокової оренди перевищує щомісячний платіж за кредитом.