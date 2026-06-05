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Головна Економіка Нова житлова програма для ВПО: куди хочуть переселяти українців

Нова житлова програма для ВПО: куди хочуть переселяти українців

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 14:35
Безплатне житло для ВПО: яку програму підтримки готують до запуску в Україні
ВПО хочуть поселяти в селах. Фото: УНІАН, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

В Україні готуються запустити нову житлову програму для внутрішньо переміщених осіб. Вона передбачає надання у безплатне користування приватних будинків, розташованих у сільській місцевості. ВПО будуть витрачати кошти лише на оплату комунальних послуг.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на народного депутата України та голову Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павла Фролова.

Програма "Будиночки в селі"

Аби забезпечити переселенців житлом, уряд планує найближчим часом запустити нову програму під назвою "Будиночки в селі". Умови передбачають надання місцевим громадам бюджетних коштів на придбання вільного житла для подальшого передання нерухомості в користування ВПО. Ключові моменти такі:

  • максимальна вартість одного будинку — 500 000 грн;
  • ВПО проживатимуть на умовах соціальної оренди, оплачуючи лише комунальні послуги;
  • пріоритетними категоріями стануть люди старшого віку, ветерани, особи з інвалідністю та родити з дітьми.

"Важливою умовою для успішної реалізації програми є стан житла та доступ до базової інфраструктури — медицини, освіти, транспорту та робочих місць у громадах. Наразі в регіонах вже триває відбір сімей і пошук будинків", — уточнив нардеп.

За його словами, ВПО зможуть обирати житло самостійно. Нерухомість після оформлення угоди перейде в комунальну власність місцевих громад. Однак у майбутньому не виключають можливість передачі будинків у повну приватну власність переселенцям.

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Житлові програми для ВПО

Станом на 2026 рік в Україні діють кілька програм із надання житла внутрішньо переміщеним особам. Перша — ваучери на 2 млн гривень для ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус УБД чи інвалідність внаслідок війни. Ці гроші можна витратити безпосередньо на купівлю квартири/будинку.

Друга програма — пільгове іпотечне кредитування "єОселя". Переселенцям доступна знижена відсоткова ставка 7% річних із максимальним терміном 20 років. Необхідно заплатити перший внесок, 70% розміру якого покриває держава (але не більше 30% вартості об’єкта нерухомості).

Також ВПО можуть поселити в тимчасове житло, зокрема комунальні квартири чи гуртожитки, з необхідністю оплати комунальних послуг. Пріоритет надають багатодітним родинам, пенсіонерам і людям з інвалідністю.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в деяких українських містах програма "єОселя" стала вигіднішою за оренду житла. Ми дізналися, де щомісячний платіж за кредитом не перевищує оренду плату. Здебільшого велика різниця фіксується в західних областях.

Також Новини.LIVE розповідали, що загрожує українцям за несплату податку на нерухомість. Власникам житла доведеться заплатити штраф від 5% до 10% суми боргу. В деяких випадках санкція зростає до 25% та 50%.

житло ВПО допомога
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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