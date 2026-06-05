Бесплатное жилье для ВПЛ: какую программу поддержки готовят к запуску в Украине

ВПЛ хотят поселять в селах. Фото: УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине готовятся запустить новую жилищную программу для внутренне перемещенных лиц. Она предусматривает предоставление в бесплатное пользование частных домов, расположенных в сельской местности. ВПЛ будут тратить деньги только на оплату коммунальных услуг.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Украины и председателя Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павла Фролова.

Программа "Домики в селе"

Чтобы обеспечить переселенцев жильем, правительство планирует в ближайшее время запустить новую программу под названием "Домики в селе". Условия предусматривают предоставление местным общинам бюджетных средств на приобретение свободного жилья для дальнейшей передачи недвижимости в пользование ВПЛ. Ключевые моменты такие:

максимальная стоимость одного дома — 500 000 грн;

ВПЛ будут проживать на условиях социальной аренды, оплачивая только коммунальные услуги;

приоритетными категориями станут люди старшего возраста, ветераны, лица с инвалидностью и родители с детьми.

"Важным условием для успешной реализации программы является состояние жилья и доступ к базовой инфраструктуре — медицине, образованию, транспорту и рабочим местам в общинах. Сейчас в регионах уже идет отбор семей и поиск домов", — уточнил нардеп.

По его словам, ВПЛ смогут выбирать жилье самостоятельно. Недвижимость после оформления сделки перейдет в коммунальную собственность местных общин. Однако в будущем не исключают возможность передачи домов в полную частную собственность переселенцам.

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Жилищные программы для ВПЛ

По состоянию на 2026 год в Украине действуют несколько программ по предоставлению жилья внутренне перемещенным лицам. Первая — ваучеры на 2 млн гривен для ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющих статус УБД или инвалидность вследствие войны. Эти деньги можно потратить непосредственно на покупку квартиры/дома.

Вторая программа — льготное ипотечное кредитование "єОселя". Переселенцам доступна сниженная процентная ставка 7% годовых с максимальным сроком 20 лет. Необходимо заплатить первый взнос, 70% размера которого покрывает государство (но не более 30% стоимости объекта недвижимости).

Также ВПЛ могут поселить во временное жилье, например, коммунальные квартиры или общежития, с необходимостью оплаты коммунальных услуг. Приоритет предоставляют многодетным семьям, пенсионерам и людям с инвалидностью.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в некоторых украинских городах программа "єОселя" стала выгоднее аренды жилья. Мы узнали, где ежемесячный платеж по кредиту не превышает арендную плату. В основном большая разница фиксируется в западных областях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что грозит украинцам за неуплату налога на недвижимость. Владельцам жилья придется заплатить штраф от 5% до 10% суммы долга. В некоторых случаях санкция возрастает до 25% и 50%.