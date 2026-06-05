Бесплатное жилье для ВПЛ: какую программу поддержки готовят к запуску в Украине

Новая жилищная программа для ВПЛ: куда хотят переселять украинцев
В Украине готовятся запустить новую жилищную программу для внутренне перемещенных лиц. Она предусматривает предоставление в бесплатное пользование частных домов, расположенных в сельской местности. ВПЛ будут тратить деньги только на оплату коммунальных услуг.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Украины и председателя Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павла Фролова.
Программа "Домики в селе"
Чтобы обеспечить переселенцев жильем, правительство планирует в ближайшее время запустить новую программу под названием "Домики в селе". Условия предусматривают предоставление местным общинам бюджетных средств на приобретение свободного жилья для дальнейшей передачи недвижимости в пользование ВПЛ. Ключевые моменты такие:
- максимальная стоимость одного дома — 500 000 грн;
- ВПЛ будут проживать на условиях социальной аренды, оплачивая только коммунальные услуги;
- приоритетными категориями станут люди старшего возраста, ветераны, лица с инвалидностью и родители с детьми.
"Важным условием для успешной реализации программы является состояние жилья и доступ к базовой инфраструктуре — медицине, образованию, транспорту и рабочим местам в общинах. Сейчас в регионах уже идет отбор семей и поиск домов", — уточнил нардеп.
По его словам, ВПЛ смогут выбирать жилье самостоятельно. Недвижимость после оформления сделки перейдет в коммунальную собственность местных общин. Однако в будущем не исключают возможность передачи домов в полную частную собственность переселенцам.
Жилищные программы для ВПЛ
По состоянию на 2026 год в Украине действуют несколько программ по предоставлению жилья внутренне перемещенным лицам. Первая — ваучеры на 2 млн гривен для ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющих статус УБД или инвалидность вследствие войны. Эти деньги можно потратить непосредственно на покупку квартиры/дома.
Вторая программа — льготное ипотечное кредитование "єОселя". Переселенцам доступна сниженная процентная ставка 7% годовых с максимальным сроком 20 лет. Необходимо заплатить первый взнос, 70% размера которого покрывает государство (но не более 30% стоимости объекта недвижимости).
Также ВПЛ могут поселить во временное жилье, например, коммунальные квартиры или общежития, с необходимостью оплаты коммунальных услуг. Приоритет предоставляют многодетным семьям, пенсионерам и людям с инвалидностью.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что в некоторых украинских городах программа "єОселя" стала выгоднее аренды жилья. Мы узнали, где ежемесячный платеж по кредиту не превышает арендную плату. В основном большая разница фиксируется в западных областях.
Также Новини.LIVE рассказывали, что грозит украинцам за неуплату налога на недвижимость. Владельцам жилья придется заплатить штраф от 5% до 10% суммы долга. В некоторых случаях санкция возрастает до 25% и 50%.