Податок на нерухомість у 2026 році: хто заплатить додатково 25 000 грн за житло

Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні власники житлових і нежитлових об’єктів щороку сплачують податок на нерухомість. Закон чітко визначає максимальну ставку фінансового стягнення та його алгоритм. Однак не всі знають про додатковий платіж, який неофіційно називають "податок на розкіш".

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 266.7.1 Податкового кодексу.

Податок на розкіш в Україні

Так називають податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що стягується з дорогих об'єктів (які виходять за межі середніх житлових стандартів). Платіж є фіксованим і сплачується щороку додатково до основної суми, розрахованої за "надлишкові" квадратні метри. Ліміт площі у 2026 році такий:

для квартири — від 300 кв. м;

для будинку — від 500 кв. м.

Якщо загальна площа житла перевищує вказану норму, власник повинен заплатити 25 000 грн додаткового до податку на нерухомість за кожен такий об’єкт (його частку). У разі прострочення контролюючий орган стягує 10% або 20% штрафу від суми заборгованості.

Пільги з податку на нерухомість

Деякі українці можуть законно не платити кошти в державний бюджет. Станом на 2026 рік пільга поширюються на:

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об’єкти, площа яких не перевищує мінімальний ліміт (60 кв. м — для квартири, 120 кв. м — для будинку, 180 кв. м — для кількох будівель);

житло, розташоване в зонах ведення бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях;

пенсіонерів, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю — за рішенням місцевої ради.

Власники об’єктів нерухомого майна повинні надати підтверджувальні документи, аби пільгу застосували. Наприклад, знадобиться витяг із реєстру нерухомості для доведення адреси (якщо квартира/будинок в окупації), пенсійне посвідчення, довідка про інвалідність тощо.

Українцям, які володіють нерухомістю, що не перевищує встановлені норми площі, нічого робити не потрібно. Контролюючий орган не надсилає податкові повідомлення-рішення, тому зобов’язання сплатити кошти автоматично не виникає.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує побудувати "коробку" приватного будинку площею 200 квадратних метрів. Фахівець із проєктування та будівництва житла назвав орієнтовні витрати українців. Станом на 2026 рік доведеться заплатити за матеріали і роботу близько 83 600 доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, яку нову житлову програму хочуть запустити для ВПО. Проєкт під назвою "Будиночки в селі" передбачає переселення українців у сільську місцевість. Однак житло будуть передавати в користування, а не приватну власність.