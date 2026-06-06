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Головна Економіка Скільки коштує звести приватний будинок в Україні: реальна сума у 2026 році

Скільки коштує звести приватний будинок в Україні: реальна сума у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 11:35
Будівництво приватного будинку в Україні: скільки грошей піде на коробку у 2026 році
Будівництво будинку в Україні. Фото: НБУ, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Щоб стати власником житла, необхідно купити квартиру чи звести приватний будинок з нуля. Другий варіант передбачає значні витрати і часові вкладення, однак результат буде підлаштований під індивідуальні потреби мешканців. Цікаво дізнатися орієнтовну вартість будівництва "коробки" в Україні станом на 2026 рік.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на фахівця з проєктування та будівництва житла Олексія Куцаніва в Instagram.

Скільки коштує побудувати будинок

Слід розуміти, що витрати орієнтовні та залежать від багатьох індивідуальних чинників. Робота підрядників коштує по-різному, як і матеріали від конкретних брендів. Олексій Куцанів провів розрахунок для одноповерхового будинку площею 200 квадратних метрів.

"Станом на 2026 рік збудувати коробку будинку, а саме фундамент, стіни і дах, коштує близько 395 доларів за 1 м2. Сумарно маємо вартість 77 000 доларів. Додатково беремо площу тераси і ганку — в середньому 30 м2. Це дешевше, бо немає стін — лише фундамент і дах", — зазначив фахівець.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На додаткову площу доведеться витратити близько 6 600 доларів. Виходить, загальна сума коливається на рівні 83 600 доларів за "коробку" приватного будинку. Це базова комплектація, в яку не входить монтаж вікон, опалення і безпосередньо ремонт.

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За словами проєктувальника, чим більша площа житла, тим вигіднішою буде вартість квадратного метра. І навпаки, при будівництві невеликого будинку 1 м2 вийде дорожче.

Яка вартість даху на будинок

Раніше ми розповідали, скільки окремо може коштувати дах на будинок площею 90 м2. Українка розсекретила свої витрати в соціальній мережі Instagram, поділившись інформацією про ціни. Вона заплатила:

  • 125 600 грн — за дерево;
  • 6 500 грн — за доставку лісу;
  • 110 000 грн — за металочерепицю;
  • 16 000 грн — за мембрану;
  • 8 000 грн — за просочення для дерева;
  • 6 600 грн — за покрівельні саморізи;
  • 7 500 грн — за капельник під металочерепицю.

Разом із додатковими матеріалами та дизелем для генератора все обійшлося у 315 000 грн. Підрядникам українка заплатила 175 000 грн. Загалом монтаж даху коштував дівчині 490 000 грн. Зрозуміло, що витрати можуть значно відрізнятися залежно від особливостей робіт у кожному конкретному випадку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть українці купити землю в Таїланді. Місцевий закон забороняє іноземцям прямо володіти земельними ділянками чи нерухомістю. Однак обмеження можна легально обійти, зареєструвавши компанію в Таїланді.

Також Новини.LIVE розповідали, за які об’єкти нерухомого майна щороку треба сплатити податок. Фінансове зобов’язання поширюється на житлову і нежитлову нерухомість. Однак існує багато винятків, наприклад, щодо об’єктів незавершеного будівництва.

нерухомість будівництво будинок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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