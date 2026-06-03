Купівля землі в Таїланді: яка вимога ховається за привабливими цінами

Купівля землі в Таїланді для українців. Фото: Tripadvisor, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Таїланді ціни на землю приваблюють багатьох іноземних інвесторів. Однак за вигідними умовами ховається неочікувана перепона — закон забороняє громадянам інших країн одноосібно володіти нерухомістю чи ділянками. Не завадить дізнатися, які існують легальні шляхи вирішення цього ускладнення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як іноземцям купити землю в Таїланді.

Купівля землі в Таїланді у 2026 році

Головний законодавчий акт, який регулює право власності, операції з нерухомістю та класифікацію земель у Таїланді — Land Code Act B.E. 2497 (1954). Згідно з документом, іноземцям заборонено володіти ділянками напряму, однак це не заважає тисячам інвесторів з усього світу купувати вілли чи землю під будівництво.

Згідно з інформацією спеціалізованого порталу Aster of Asia, громадянину іншої країни необхідно зареєструвати компанію з обмеженою відповідальністю, зберігши максимум 49% акцій. Рештою (51%) повинні володіти тайські інвестори з підтвердженими доходами. Вся процедура займає від 5 до 10 робочих днів.

Далі залишається оформити землю чи нерухомість на компанію. Серед плюсів такого способу — іноземець може розпоряджатися ділянкою за власним бажанням, навіть передати у спадок. Із мінусів — доведеться шукати реальних інвесторів і витрачати кошти на утримання фірми (бухгалтерія, податки, подача звітів тощо).

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"Ключова умова: тайські акціонери повинні мати реальні фінансові вкладення. Земельний департамент і DBD проводять перехресні перевірки — запитують банківські виписки акціонерів, податкові декларації та джерела коштів", — уточнили фахівці.

Земля чи нерухомість в оренду

Альтернативний сценарій для осіб — довгостроково орендувати об’єкт. Якщо немає бажання будувати корпоративну структуру і займатися бюрократичною тяганиною, можна скласти договір оренди максимум на 30 років із правом продовження. Звісно, про повноцінне володіння мова не йде.

Ще один варіант, який підійде виключно для представників великого бізнесу, передбачає отримання права на володіння землею з метою промислових/комерційних проєктів. Іноземним компаніям дозволяється купувати ділянки за умови мінімальної інвестиції 40 млн батів (понад 54 млн гривень).

Раніше Новини.LIVE писали, що вартість сільськогосподарської землі в Україні продовжує зростати у 2026 році. Середня ціна гектара досягла рівня 75 100 грн — це на 26% більше, ніж минулого року. За січень-квітень громадяни уклали майже 40 000 угод на понад 6 млрд гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, що Таїланд планує скоротити безвізовий термін перебування для туристів. Замість 60 днів буде 30 — це послаблення запровадили після пандемії COVID-19. Рішення пояснюють боротьбою зі зловживаннями безвізовим режимом.