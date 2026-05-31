Вартість землі у 2026 році: в яких областях Україна найвища ціна за гектар

Дата публікації: 31 травня 2026 18:15
Ціни на землю в Україні: де найдорожчі гектари у 2026 році
Ціни за гектар землі в областях України. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Після скасування мораторію та запуску ринку землі в Україні минуло вже понад чотири роки, і за цей час українці активно вкладаються в аграрні ділянки. Загалом було укладено більш ніж пів мільйона угод купівлі-продажу сільгоспземлі. Це майже 49,7 млрд грн, а загальна площа проданих ділянок — близько 977,2 тис. гектарів.

Про те, що відбувається з вартістю землі в Україні та де найдорожчі гектари у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на дані дослідження "Опендатабот" на основі Держгеокадастру.

Як змінилась середня вартість землі в Україні за останні роки

У середньому зараз гектар землі коштує 75,1 тис. грн. Минулого року українці поставили рекорд: уклали 131,3 тис. угод, що на 13% більше, ніж у 2024 році. Загальна сума угод тоді зросла на 43% — із 12,5 до 18 млрд грн. 

Також помітно піднялася середня ціна за гектар — з 47,3 тис. грн у 2024 році до 61,8 тис. грн у 2025-му. Тобто за рік земля подорожчала майже на третину.

Середня вартість сільгоспземлі в Україні. Фото: Скриншот/Опендатабот

У 2026 році тенденція подорожчання продовжилася. Лише за перші чотири місяці укладено 39 797 угод на суму 6,17 млрд грн. Хоча кількість угод трохи знизилася на 5% у порівнянні з минулим роком, середня ціна гектара зросла до 75,1 тис. грн — це на 26% більше, ніж рік тому.

Разом із ростом цін зменшилися й площі продажів: 

  • у січні-квітні 2025 року продали 92,9 тис. га, 
  • у 2026-му площа проданої землі зменшилась до  82,1 тис. га. 

Найдорожчою земля була у січні цього року — тоді середня ціна сягала 95,7 тис. грн за гектар, а найбільше угод уклали у березні — 12 276.

Де в Україні найдорожча та найдешевша земля у 2026 році

За регіонами ситуація різниться. Найвища вартість землі традиційно у західних і центральних областях. Лідирує Івано-Франківщина, де гектар коштує 179,6 тис. грн, трохи менше — на Київщині (178,2 тис. грн). Також у топі Львівщина (153,4 тис. грн), Тернопільщина (120 тис. грн) та Вінниччина (93,4 тис. грн).

Вартість сільгоспземлі в різних областях України. Фото: Скриншот/Опендатабот

Найнижчі ціни — у прифронтових і південних регіонах: 

  1. Донеччина (30,7 тис. грн/га). 
  2. Херсонщина (38,5 тис. грн).
  3. Миколаївщина (44,1 тис. грн). 
  4. Дніпровщина (46,5 тис. грн).
  5. Одещина (47,8 тис. грн).

Щодо активності ринку, найбільше угод укладають у центральних і північних областях. Лідером у 2026 році стала Вінницька область — 3 416 угод. Далі йдуть Чернігівська (3 279), Сумська (3 261), Полтавська (2 963) та Хмельницька (2 905).

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні виставили на продаж комплекс гранітних кар’єрів, який можна використовувати для різних цілей. Площа родовища — майже 55 гектарів, воно знаходиться у Вінницькій області. За все просять 3,5 мільйона доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні кожен, хто володіє землею, паєм або користується ділянкою, повинен платити земельний податок. Але деякі люди з інвалідністю можуть оформити пільги і не сплачувати цей збір.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
