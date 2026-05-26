Гранітний кар’єр на Вінниччині виставили на продаж: що відомо про родовище

В Україні виставили на продаж комплекс гранітних кар'єрів подвійного призначення. Родовище площею 54,9 га розташоване у Вінницькій області. Його хочуть продати за 3,5 млн доларів.

Новини.LIVE з посиланням на Inventure.com.ua.

Що видобувають у кар’єрах

Комплекс характеризується номінальною річною продуктивністю лінії випуску щебеню близько 1,1 млн тонн. На території видобувають блочне каміння (Сardinal Grey GG4) і бутове каміння для виробництва щебеню. Договори оренди землі та спеціальний дозвіл на роботи діють до 2036 року.

На території кар'єру розташовані:

дробильно-сортувальна лінія;

комплекс цехів із розпилювання та полірування плит;

адміністративні будівлі (операторська, склад, токарний цех, компресорна, гараж);

вузол залізничного навантаження, укомплектований конвеєрною системою.

"Балансові запаси на 2024 рік становлять 15,762 млн куб. м, із них: під блоки (кат. А + Б) — 3,176 млн куб. м, під щебінь (кат. А + Б + С1) — 12,586 млн куб. м", — йдеться в оголошенні.

Потужності гранітних кар’єрів

Відомо, що влітку 2024 року провели істотну модернізацію дробильно-сортувального комплексу, автоматизувавши його на базі програмного забезпечення Skada з центральним пультом керування. З-поміж техніки присутні два навантажувачі, екскаватор, три крани, бензовоз, чотири автомобілі БелАЗ та ін.

До речі, це не перша спроба продати комплекс. Оголошення про реалізацію публікували в березні 2024 року, а також у 2025-му. Однак цього разу вартість підняли — з 3,25 млн доларів до 3,5 млн доларів. У власність покупця перейде 100% підприємства.

