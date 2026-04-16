У Португалії готують запуск найбільшого в Європі літієвого родовища: які запаси металу воно має

Лондонська компанія Savannah Resources активізує роботу над своїм літієвим проєктом у Португалії й дедалі впевненіше оцінює його перспективи на міжнародному ринку. Йдеться про родовище сподумену в районі Барроза на півночі країни.

Про те, який потенціал має найбільше літієве родовище в Європі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на коментар генерального директора компанії Savannah Resources Емануеля Проенса для Reuters.

Які запаси літію має найбільше родовище в Європі

Сподумен — це мінерал, який містить літій і є важливою сировиною для виробництва акумуляторів. У вересні 2025 року підтверджені ресурси на родовищі в районі Барроза зросли з 28 млн до понад 39 млн тонн. Завдяки цьому воно стало найбільшим літієвим родовищем у Європі серед аналогічних.

За словами Проенса, потенціал проєкту може бути ще більшим. Додаткові ресурси в межах від 35 до 62 млн тонн здатні більш ніж удвічі подовжити строк роботи майбутньої шахти — до понад 50 років.

Керівник компанії наголосив, що останнім часом темпи реалізації проєкту значно зросли за всіма напрямами. Йдеться не лише про геологічні дослідження, а й про:

проєктування;

дотримання екологічних вимог;

підготовку фінансування перед початком будівництва.

З кожним новим етапом команда дедалі більше переконується, що проєкт здатен залишатися конкурентним навіть в умовах нестабільного світового ринку.

Додатковим позитивним сигналом для інвесторів стало рішення уряду Португалії виділити грант у розмірі 110 млн євро на розвиток проєкту.

Коли планують запустити видобуток літію на новому родовищі

Наразі компанія планує ухвалити остаточне інвестиційне рішення до кінця року. Якщо все піде за графіком, будівництво розпочнеться у 2027 році, а видобуток літію — у 2028-му.

Цей проєкт має важливе значення для всієї Європи. Регіон прагне зменшити залежність від імпорту літію, передусім із Китаю, але власні можливості з видобутку та переробки поки що залишаються обмеженими.

Чому проєкт важливий для всієї Європи

Проенса також зазначив, що економіка проєкту виглядає доволі стійкою. За його словами, точка беззбитковості становить близько 600 доларів за тонну сподуменового концентрату. Це означає, що навіть при відносно низьких цінах проєкт може залишатися конкурентним і змагатися з великими гравцями ринку.

Водночас він допоможе забезпечити постачання сировини ближче до європейських переробних підприємств і скоротити залежність від імпорту.

Для порівняння, нині ціни на сподумен, який експортується з Китаю, перевищують 2000 доларів за тонну, що створює додаткові можливості для європейських виробників.

Водночас проєкт не обходиться без труднощів. З 2018 року він стикається з опором місцевих жителів, адже район Барроза має статус об’єкта сільськогосподарської спадщини ЮНЕСКО. Частина громади побоюється негативного впливу видобутку на довкілля та традиційний уклад життя.

Втім, за словами керівника компанії, ситуація поступово змінюється. Savannah Resources активніше взаємодіє з місцевими жителями та залучає їх до роботи над проєктом, завдяки чому рівень спротиву поступово знижується.

