В Португалии готовят запуск крупнейшего в Европе литиевого месторождения: какие запасы металла оно имеет

Лондонская компания Savannah Resources активизирует работу над своим литиевым проектом в Португалии и все увереннее оценивает его перспективы на международном рынке. Речь идет о месторождении сподумена в районе Барроза на севере страны.

О том, какой потенциал имеет крупнейшее литиевое месторождение в Европе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на комментарий генерального директора компании Savannah Resources Эмануэля Проенса для Reuters.

Какие запасы лития имеет крупнейшее месторождение в Европе

Сподумен — это минерал, который содержит литий и является важным сырьем для производства аккумуляторов. В сентябре 2025 года подтвержденные ресурсы на месторождении в районе Барроза выросли с 28 млн до более 39 млн тонн. Благодаря этому оно стало крупнейшим литиевым месторождением в Европе среди аналогичных.

По словам Проенса, потенциал проекта может быть еще больше. Дополнительные ресурсы в пределах от 35 до 62 млн тонн способны более чем вдвое продлить срок работы будущей шахты — до более чем 50 лет.

Руководитель компании отметил, что в последнее время темпы реализации проекта значительно выросли по всем направлениям. Речь идет не только о геологических исследованиях, но и о:

проектировании;

соблюдении экологических требований;

подготовке финансирования перед началом строительства.

С каждым новым этапом команда все больше убеждается, что проект способен оставаться конкурентным даже в условиях нестабильного мирового рынка.

Дополнительным позитивным сигналом для инвесторов стало решение правительства Португалии выделить грант в размере 110 млн евро на развитие проекта.

Когда планируют запустить добычу лития на новом месторождении

Сейчас компания планирует принять окончательное инвестиционное решение до конца года. Если все пойдет по графику, строительство начнется в 2027 году, а добыча лития — в 2028-м.

Этот проект имеет важное значение для всей Европы. Регион стремится уменьшить зависимость от импорта лития, прежде всего из Китая, но собственные возможности по добыче и переработке пока остаются ограниченными.

Почему проект важен для всей Европы

Проенса также отметил, что экономика проекта выглядит довольно устойчивой. По его словам, точка безубыточности составляет около 600 долларов за тонну сподуменового концентрата. Это означает, что даже при относительно низких ценах проект может оставаться конкурентным и соперничать с крупными игроками рынка.

В то же время он поможет обеспечить поставки сырья ближе к европейским перерабатывающим предприятиям и сократить зависимость от импорта.

Для сравнения, сейчас цены на сподумен, который экспортируется из Китая, превышают 2000 долларов за тонну, что создает дополнительные возможности для европейских производителей.

В то же время проект не обходится без трудностей. С 2018 года он сталкивается с сопротивлением местных жителей, ведь район Барроза имеет статус объекта сельскохозяйственного наследия ЮНЕСКО. Часть общины опасается негативного влияния добычи на окружающую среду и традиционный уклад жизни.

Впрочем, по словам руководителя компании, ситуация постепенно меняется. Savannah Resources активнее взаимодействует с местными жителями и привлекает их к работе над проектом, благодаря чему уровень сопротивления постепенно снижается.

