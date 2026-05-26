В Украине хотят продать гранитный карьер: какая цена и где расположен

В Украине хотят продать гранитный карьер: какая цена и где расположен

Дата публикации 26 мая 2026 15:05
Гранитный карьер на Винниччине выставили на продажу: что известно о месторождении
Гранитный карьер выставили на продажу. Фото: Inventure. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине выставили на продажу комплекс гранитных карьеров двойного назначения. Месторождение площадью 54,9 га расположено в Винницкой области. Его хотят продать за 3,5 млн долларов.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Inventure.com.ua.

Что добывают в карьерах

Комплекс характеризуется номинальной годовой производительностью линии выпуска щебня около 1,1 млн тонн. На территории добывают блочный камень (СагԁіпаІ Grey GG4) и бутовый камень для производства щебня. Договоры аренды земли и специальное разрешение на работы действуют до 2036 года.

На территории карьера расположены:

  • дробильно-сортировочная линия;
  • комплекс цехов по распиловке и полировке плит;
  • административные здания (операторская, склад, токарный цех, компрессорная, гараж);
  • узел железнодорожной погрузки, укомплектованный конвейерной системой.

"Балансовые запасы на 2024 год составляют 15,762 млн куб. м, из них: под блоки (кат. А + Б) — 3,176 млн куб. м, под щебень (кат. А + Б + С1) — 12,586 млн куб. м", — говорится в объявлении.

Читайте также:

Мощности гранитных карьеров

Известно, что летом 2024 года провели существенную модернизацию дробильно-сортировочного комплекса, автоматизировав его на базе программного обеспечения Skada с центральным пультом управления. Среди техники присутствуют два погрузчика, экскаватор, три крана, бензовоз, четыре автомобиля БелАЗ и др.

Кстати, это не первая попытка продать комплекс. Объявления о реализации публиковали в марте 2024 года, а также в 2025-м. Однако на этот раз стоимость подняли — с 3,25 млн долларов до 3,5 млн долларов. В собственность покупателя перейдет 100% предприятия.

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на землю сельскохозяйственного назначения в Украине. В течение апреля средняя стоимость гектара падала — до 69 468 грн вместо 73 923 грн в марте 2026 года. Дороже всего землю реализуют в Ивано-Франковской области.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие металлические конструкции украинцы не могут сдать на лом. Пункты приема не покупают надгробия с кладбищ, коммунальное имущество, железнодорожную инфраструктуру, радиаторы с неизвестной жидкостью, взрывоопасные предметы, радиационно загрязненный металл и тому подобное.

месторождение карьер гранит
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
