Продажа лома в Украине: какие металлические конструкции не получится сдать в мае

Многие украинцы зарабатывают на продаже меди, латуни, алюминия, чермета и другого лома. Цены на цветные металлы доходят до нескольких сотен гривен в мае 2026 года. Однако не все конструкции принимают на повторную переработку. Об этом необходимо знать, прежде чем договариваться с предприятием об услуге.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой лом запрещено продавать в Украине.

Какие металлические конструкции не принимают

Некоторые изделия украинцам придется утилизировать другим способом или вообще отказаться от идеи заработать на ломе. Согласно данным специализированной компании Priem Loma, которая занимается закупкой металлических конструкций, по состоянию на май 2026 года пункты приема не покупают:

надгробия и памятники с кладбищ;

герметично закрытые емкости;

изделия культурной и исторической ценности;

металлы, загрязненные радиацией;

токсичные материалы;

коммунальное имущество;

элементы железнодорожной инфраструктуры;

предметы чужой частной собственности;

батареи или радиаторы с неизвестным содержимым;

боеприпасы и взрывоопасные предметы.

А чтобы продать транспортное средство, необходимо предоставить документы в подтверждение права собственности. Иначе предприятие может отказать клиенту в покупке, дабы не подвергать себя потенциальным проблемам.

Какой металл выгодно продавать

Высокими ценами могут похвастаться большинство цветных металлов. Украинцам выгодно сдавать на лом медь, которая стоит до 450 грн за килограмм в среднем. Искать следует электропроводку, кабели, трубы, некоторые детали бытовой техники и транспорта, сантехнические изделия и т.д.

За латунь предприниматели готовы платить до 230 грн за килограмм в среднем, однако конечная стоимость варьируется в зависимости от объема, чистоты металла, содержания меди и даже региона Украины. На повторную переработку принимают краны и смесители, элементы декора, радиаторы, электронику, инструменты и др.

При этом чермет стоит очень дешево — всего до 5 грн за килограмм. Чтобы заработать, необходимо накопить большой объем лома. К счастью, его легко найти в домашних условиях.

Что еще нужно знать украинцам

