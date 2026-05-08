Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на лом впечатляют: какой заработок ждет украинцев от продажи меди

Цены на лом впечатляют: какой заработок ждет украинцев от продажи меди

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 17:12
Высокие цены на лом меди в Украине: сколько стоит 1 кг металла в мае 2026 года
Продажа лома меди в Украине. Фото: Pixabay, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Популярным среди украинцев вариантом дополнительного заработка является продажа дорогого лома. Пункты приема покупают чермет и цветные металлы для повторной переработки. Наибольшую прибыль способна принести медь, средняя стоимость которой колеблется в пределах 400 грн/кг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит лом меди в мае 2026 года.

Цены на лом меди в Украине

Найти цветной металл в домашних условиях непросто, однако потенциальная прибыль окупит все время, потраченное на поиск и накопление лома. Источником меди являются старые бытовые приборы, в частности холодильники, телевизоры, кондиционеры, стиральные машины и пр.

Несколько компонентов с содержанием этого металла можно добыть из транспортных средств. Сантехнические изделия, монеты, радиаторы, электрические кабели и провода — все это принимают на повторную переработку. Медь ценят за высокую электропроводность и устойчивость к коррозии, поэтому широко используют во многих отраслях.

Мы промониторили несколько официальных сайтов предприятий, которые принимают вторичное сырье, и узнали актуальную стоимость цветного металла по состоянию на май 2026 года. Цена одного килограмма лома меди находится на таком уровне:

Читайте также:
  • Киевская область — от 300 до 430 грн;
  • Запорожская область — от 430 до 495 грн;
  • Винницкая область — от 370 до 430 грн;
  • Львовская область — от 380 до 460 грн;
  • Днепропетровская область — от 475 до 495 грн;
  • Одесская область — от 450 до 475 грн;
  • Сумская область — от 310 до 450 грн;
  • Харьковская область — от 400 до 480 грн.
Цены на лом впечатляют: какой заработок ждет украинцев от продажи меди - фото 1
Стоимость лома меди в Запорожье. Фото: скриншот

Мировые цены на лом в апреле

На рынке черных металлов в апреле 2026 года наблюдался восходящий тренд. Глобальные цены по итогам второго месяца весны выросли до 10%, согласно данным специализированного портала GMK Center. В то же время в Европе котировки не были динамичными и преимущественно оставались стабильными.

"В перспективе баланс может сместиться в сторону роста: транспортные расходы уже повышаются, а если экспортная активность сохранится, рынок получит дополнительный импульс в мае", — уточнили специалисты портала.

В США цены на лом выросли на 3,3% по результатам апреля, в Турции — на 2,4%, в Китае — на 9,9%. В ближайшее время предполагается непрогнозируемая динамика стоимости, учитывая дефицит предложения, логистические расходы и другие внешние факторы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько украинцы могут заработать на чермете в мае 2026 года. Пункты приема лома дают за килограмм железа и его сплавов до 5 грн в среднем. Стоит накапливать большие объемы металла, прежде чем обращаться к покупателю.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой цветной лом принесет украинцам большие доходы. Дороже всего принимают медь, латунь и алюминий. Однако накопить большие объемы металлов в домашних условиях может быть непросто.

вторичная переработка медь металлолом
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации