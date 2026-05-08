Высокие цены на лом меди в Украине: сколько стоит 1 кг металла в мае 2026 года

Продажа лома меди в Украине. Фото: Pixabay, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Популярным среди украинцев вариантом дополнительного заработка является продажа дорогого лома. Пункты приема покупают чермет и цветные металлы для повторной переработки. Наибольшую прибыль способна принести медь, средняя стоимость которой колеблется в пределах 400 грн/кг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит лом меди в мае 2026 года.

Цены на лом меди в Украине

Найти цветной металл в домашних условиях непросто, однако потенциальная прибыль окупит все время, потраченное на поиск и накопление лома. Источником меди являются старые бытовые приборы, в частности холодильники, телевизоры, кондиционеры, стиральные машины и пр.

Несколько компонентов с содержанием этого металла можно добыть из транспортных средств. Сантехнические изделия, монеты, радиаторы, электрические кабели и провода — все это принимают на повторную переработку. Медь ценят за высокую электропроводность и устойчивость к коррозии, поэтому широко используют во многих отраслях.

Мы промониторили несколько официальных сайтов предприятий, которые принимают вторичное сырье, и узнали актуальную стоимость цветного металла по состоянию на май 2026 года. Цена одного килограмма лома меди находится на таком уровне:

Киевская область — от 300 до 430 грн;

Запорожская область — от 430 до 495 грн;

Винницкая область — от 370 до 430 грн;

Львовская область — от 380 до 460 грн;

Днепропетровская область — от 475 до 495 грн;

Одесская область — от 450 до 475 грн;

Сумская область — от 310 до 450 грн;

Харьковская область — от 400 до 480 грн.

Мировые цены на лом в апреле

На рынке черных металлов в апреле 2026 года наблюдался восходящий тренд. Глобальные цены по итогам второго месяца весны выросли до 10%, согласно данным специализированного портала GMK Center. В то же время в Европе котировки не были динамичными и преимущественно оставались стабильными.

"В перспективе баланс может сместиться в сторону роста: транспортные расходы уже повышаются, а если экспортная активность сохранится, рынок получит дополнительный импульс в мае", — уточнили специалисты портала.

В США цены на лом выросли на 3,3% по результатам апреля, в Турции — на 2,4%, в Китае — на 9,9%. В ближайшее время предполагается непрогнозируемая динамика стоимости, учитывая дефицит предложения, логистические расходы и другие внешние факторы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько украинцы могут заработать на чермете в мае 2026 года. Пункты приема лома дают за килограмм железа и его сплавов до 5 грн в среднем. Стоит накапливать большие объемы металла, прежде чем обращаться к покупателю.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой цветной лом принесет украинцам большие доходы. Дороже всего принимают медь, латунь и алюминий. Однако накопить большие объемы металлов в домашних условиях может быть непросто.