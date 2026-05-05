Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на чермет удивят: сколько украинцы заработают на ломе в мае

Цены на чермет удивят: сколько украинцы заработают на ломе в мае

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 14:40
Выгодная продажа чермета в Украине: какие цены на килограмм лома в мае 2026 года
Продажа чермета в Украине. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы немало зарабатывают на продаже лома. Цветные металлы, в частности медь или латунь, стоят дорого — несколько сотен гривен за килограмм. Зато чермет принимают очень дешево: предприятия готовы платить за конструкции без ржавчины, краски, загрязнений и других недостатков.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на чермет в мае 2026 года.

Цены на чермет в Украине

Пункты приема дают до 220 грн/кг за лом латуни, а медь покупают по 400-450 грн/кг. Зато килограмм черных металлов, несмотря на востребованность, стоит всего несколько гривен. В то же время найти и накопить лом железа и его сплавов гораздо проще, чем искать детали с медными компонентами.

В целом повторная переработка и использование чермета позволяет экономить на добыче ресурса, уменьшать выбросы в атмосферу, снижать потребление электроэнергии и т.д. Избавиться от домашнего хлама — металлических конструкций, труб, строительных/сельскохозяйственных остатков — означает улучшить окружающую среду.

Мы промониторили официальные сайты предприятий, которые принимают лом на повторную переработку, и узнали актуальную стоимость одного килограмма чермета по состоянию на начало мая 2026 года. Результат в зависимости от региона Украины оказался таким:

Читайте также:
  • Киевская область — до 3 грн/кг;
  • Запорожская область — до 5,5 грн/кг;
  • Винницкая область — до 4,7 грн/кг;
  • Львовская область — от 3,5 грн/кг;
  • Днепропетровская область — до 5,2 грн/кг;
  • Одесская область — до 4 грн/кг;
  • Сумская область — до 5 грн/кг;
  • Харьковская область — до 3,5 грн/кг.

Рынок лома ЕС в 2025 году

В течение 2025 года рынок лома ЕС демонстрировал признаки стабилизации после падения предыдущего года. В то же время спрос на сырье немного снизился из-за сокращения производства стали — это результат "зеленого" курса. Разрыв между предложением и потреблением позволил поддерживать экспортную активность.

Согласно данным на специализированном портале GMK Center, средняя цена лома в Европе тоже демонстрировала нисходящую динамику. С другой стороны, стоимость остается значительно выше показателей 2016-2020 гг., что подтверждает стратегическую роль металлов.

Экспорт в третьи страны увеличился на 4,4%. Главным покупателем является Турция, которая импортировала 10,78 млн тонн лома в 2025 году (более 65% всего экспорта ЕС). Предполагается, что в долгосрочной перспективе спрос на вторичное сырье будет расти вместе с развитием EAF-мощностей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой доход может принести лом латуни в мае 2026 года. Пункты приема дают за килограмм металла 180-220 грн в среднем. Однако цену можно увеличить, правильно подготовив лом к продаже.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит медь в Украине. По состоянию на май 2026 года предприятия готовы платить около 400 грн за килограмм в среднем. Цветной металл несложно найти в домашних условиях.

вторичная переработка вторсырье металлолом
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации