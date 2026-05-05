Выгодная продажа чермета в Украине: какие цены на килограмм лома в мае 2026 года

Украинцы немало зарабатывают на продаже лома. Цветные металлы, в частности медь или латунь, стоят дорого — несколько сотен гривен за килограмм. Зато чермет принимают очень дешево: предприятия готовы платить за конструкции без ржавчины, краски, загрязнений и других недостатков.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на чермет в мае 2026 года.

Цены на чермет в Украине

Пункты приема дают до 220 грн/кг за лом латуни, а медь покупают по 400-450 грн/кг. Зато килограмм черных металлов, несмотря на востребованность, стоит всего несколько гривен. В то же время найти и накопить лом железа и его сплавов гораздо проще, чем искать детали с медными компонентами.

В целом повторная переработка и использование чермета позволяет экономить на добыче ресурса, уменьшать выбросы в атмосферу, снижать потребление электроэнергии и т.д. Избавиться от домашнего хлама — металлических конструкций, труб, строительных/сельскохозяйственных остатков — означает улучшить окружающую среду.

Мы промониторили официальные сайты предприятий, которые принимают лом на повторную переработку, и узнали актуальную стоимость одного килограмма чермета по состоянию на начало мая 2026 года. Результат в зависимости от региона Украины оказался таким:

Киевская область — до 3 грн/кг;

Запорожская область — до 5,5 грн/кг;

Винницкая область — до 4,7 грн/кг;

Львовская область — от 3,5 грн/кг;

Днепропетровская область — до 5,2 грн/кг;

Одесская область — до 4 грн/кг;

Сумская область — до 5 грн/кг;

Харьковская область — до 3,5 грн/кг.

Рынок лома ЕС в 2025 году

В течение 2025 года рынок лома ЕС демонстрировал признаки стабилизации после падения предыдущего года. В то же время спрос на сырье немного снизился из-за сокращения производства стали — это результат "зеленого" курса. Разрыв между предложением и потреблением позволил поддерживать экспортную активность.

Согласно данным на специализированном портале GMK Center, средняя цена лома в Европе тоже демонстрировала нисходящую динамику. С другой стороны, стоимость остается значительно выше показателей 2016-2020 гг., что подтверждает стратегическую роль металлов.

Экспорт в третьи страны увеличился на 4,4%. Главным покупателем является Турция, которая импортировала 10,78 млн тонн лома в 2025 году (более 65% всего экспорта ЕС). Предполагается, что в долгосрочной перспективе спрос на вторичное сырье будет расти вместе с развитием EAF-мощностей.

Что еще нужно знать украинцам

