Цены на лом меди в Украине: сколько стоит килограмм цветного металла в апреле

Медная деталь, которую можно сдать на лом. Фото: кадр из видео

Украинцы могут зарабатывать дополнительные деньги, продавая черные и цветные металлы. Однако стоимость лома отличается: цены на чермет, например, низкие по состоянию на апрель 2026 года, а медь или алюминий стоят дорого. Не помешает узнать, какой металл принесет максимальную прибыль украинцам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на медь в Украине.

Сколько стоит медь в апреле

Этот цветной металл востребован в Украине, поскольку его используют во многих отраслях. Спрос на лом стабильно высокий, а найти сырье легко в домашних условиях, ведь меди много в бытовой технике, сантехнических изделиях, деталях транспортных средств и т.д.

Цена за килограмм варьируется в зависимости от региона продажи, веса, сезона, наличия примесей или ржавчины. Мы промониторили сайты нескольких предприятий, которые занимаются официальным приемом черного и цветного лома для повторной переработки.

Средняя стоимость меди в апреле 2026 года оказалась такой (за 1 кг):

Читайте также:

Киевская область — от 300 до 430 грн;

Запорожская область — от 410 до 475 грн;

Винницкая область — от 380 до 445 грн;

Львовская область — от 380 до 460 грн;

Днепропетровская область — от 455 до 475 грн;

Одесская область — от 490 до 515 грн;

Сумская область — от 340 до 450 грн;

Харьковская область — от 400 до 460 грн.

Цены на лом меди в Харькове.

Где найти лом меди

Поиски цветного металла стоит начать с собственного дома. Медь является частью многих бытовых приборов, в частности старых телевизоров, холодильников, стиральных машин, кондиционеров, фенов, бойлеров и т.д. (катушки, компрессоры, обмотки двигателей, трубки радиаторов).

Если дома нет поломанной техники, можно сдать на повторную переработку силовые кабели, молниеотводы или старые водопроводные трубы. Плюс не помешает разобрать хлам в гараже — обычно среди ненужного чермета украинцы находят детали транспортных средств.

Стоит уточнить, что при продаже автомобильного лома на предприятии могут потребовать документы, подтверждающие владение движимым имуществом. Поскольку закон запрещает прием вещей чужой частной собственности.

Что еще нужно знать украинцам

