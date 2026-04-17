Ціни на брухт міді в Україні: скільки коштує кілограм кольорового металу у квітні

Українці можуть заробляти додаткові гроші, продаючи чорні та кольорові метали. Проте вартість брухту відрізняється: ціни на чормет, наприклад, низькі станом на квітень 2026 року, а мідь чи алюміній коштують дорого. Не завадить дізнатися, який метал принесе максимальний прибуток українцям.

Скільки коштує мідь у квітні

Цей кольоровий метал затребуваний в Україні, оскільки його використовують у багатьох галузях. Попит на брухт стабільно високий, а знайти сировину легко в домашніх умовах, адже міді багато в побутовій техніці, сантехнічних виробах, деталях транспортних засобів тощо.

Ціна за кілограм варіюється залежно від регіону продажу, ваги, сезону, наявності домішок або іржі. Ми промоніторили сайти кількох підприємств, які займаються офіційним прийомом чорного і кольорового брухту для повторного перероблення.

Середня вартість міді у квітні 2026 року виявилася такою (за 1 кг):

Київська область — від 300 до 430 грн;

Запорізька область — від 410 до 475 грн;

Вінницька область — від 380 до 445 грн;

Львівська область — від 380 до 460 грн;

Дніпропетровська область — від 455 до 475 грн;

Одеська область — від 490 до 515 грн;

Сумська область — від 340 до 450 грн;

Харківська область — від 400 до 460 грн.

Де знайти брухт міді

Пошуки кольорового металу варто почати з власного дому. Мідь є частиною багатьох побутових приладів, зокрема старих телевізорів, холодильників, пральних машин, кондиціонерів, фенів, бойлерів тощо (котушки, компресори, обмотки двигунів, трубки радіаторів).

Якщо вдома немає поламаної техніки, можна здати на повторне перероблення силові кабелі, блискавковідводи чи старі водопровідні труби. Плюс не завадить розібрати мотлох у гаражі — зазвичай серед непотрібного чормету українці знаходять деталі транспортних засобів.

Варто уточнити, що під час продажу автомобільного брухту на підприємстві можуть вимагати документи, які підтверджують володіння рухомим майном. Оскільки закон забороняє прийом речей чужої приватної власності.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на брухт алюмінію в Україні. Середня вартість наприкінці березня коливалася в межах 80-120 грн за кілограм. Однак кінцевий прибуток залежить від зовнішнього вигляду та інших факторів.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть розбагатіти, продаючи золоті прикраси. Дорогоцінний метал подорожчав у світі, приносячи власникам великі доходи. Ціни за грам у банках/ломбардах перевищують кілька тисяч гривень.