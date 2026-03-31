Українці можуть заробити гроші на брухті: ціни на алюміній у квітні 2026

Заробіток на брухті алюмінію в Україні.

Чимало українців продають кольорові метали для додаткового заробітку. Йдеться про брухт міді, латуні та алюмінію, який можна переробити для повторного використання. Не завадить дізнатися, скільки коштують відходи з алюмінію станом на квітень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який дохід можуть отримати українці, здаючи брухт алюмінію на повторне перероблення.

Чому брухт алюмінію дорого коштує

Загалом на повторне перероблення в Україні здають різні метали, навіть залізо та його сплави. Це допомагає зберегти екологію, оскільки переробка вторинної сировини економить видобуток руди та знижує викиди вуглекислого газу.

Кольорові метали високо цінують на ринку, адже плавлення міді, латуні чи алюмінію вимагає менших витрат, ніж первинне виробництво. Безпосередньо алюміній використовується у багатьох галузях, що диктує його затребуваність. Ресурс потрібен у будівництві, автомобільні промисловості, авіації тощо.

Однак його ціна порівняно з іншими кольоровими металами менша. Це частково пояснюється легкістю отримання брухту в домашніх умовах. Алюміній можна відшукати в кухонному посуді, старих побутових приладах, деталях транспортних засобів, після будівництва і навіть у предметах інтер'єру.

Скільки коштує брухт алюмінію у квітні 2026

Ми промоніторили офіційні сайти підприємств, які займаються покупкою брухту чорних і кольорових металів в Україні, та дізналися актуальну вартість 1 кг алюмінію. Результат виявився таким:

Київська область — до 90 грн;

Запорізька область — до 128 грн;

Вінницька область — до 110 грн;

Львівська область — до 90 грн;

Дніпропетровська область — до 84 грн;

Одеська область — до 115 грн;

Сумська область — до 118 грн;

Харківська область — до 115 грн.

Ціни на брухт алюмінію у Запоріжжі. Фото: скриншот

Кінцевий прибуток може збільшитися, якщо завчасно очистити метал від фарби, пластику, забруднень та іржі. Плюс на вартість сильно впливає чистота алюмінію, його обсяг і ситуація на світових ринках.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякий брухт українцям заборонено продавати. Пункти прийому не купують у клієнтів конструкції комунальної власності, елементи залізничної інфраструктури, майно чужої приватної власності, радіатори з невідомим вмістом, боєприпаси, токсичні предмети і радіоактивно забруднений метал. За порушення правил підприємствам загрожують великі штрафи.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть дорого продати старі золоті вироби, оскільки вартість дорогоцінного металу у світі перебуває на високому рівні. Наприкінці березня 2026 року золото коштує близько 4 500 доларів за унцію, а ломбарди пропонують клієнтам купити їх прикраси за тисячі гривень.

Часті запитання

Який брухт можна дорого продати в Україні?

Українці можуть дорого продати брухт кольорових металів у квітні 2026 року. Найбільший прибуток принесе мідь, яка коштує близько 400-450 грн за кілограм. Метал можна знайти у старій техніці (телевізори, кондиціонери, холодильники), деталях транспортних засобів, сантехнічних виробах і навіть кухонному приладді.

Скільки коштує брухт чорних металів в Україні?

Брухт чорних металів недорого приймають в Україні, якщо порівнювати з цінами на мідь, латунь та алюміній. Чормет у середньому коштує 5 грн за кілограм, однак його легко видобути в домашніх умовах, оскільки йдеться про залізо та його сплави. А виробів із заліза у домогосподарствах зазвичай доволі багато. Тому проблем із накопиченням великого обсягу бути не повинно.