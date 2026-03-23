Заборонений брухт: перелік предметів, які не беруть пункти прийому у 2026

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 12:10
Чоловік ходить по купі брухту. Фото: УНІАН

Металобрухт — це вже давно не просто сміття для багатьох українців. Це реальний спосіб підзаробити, якщо знати, що саме здавати і як це робити правильно. Головне — розібратися в металах і не тягнути в пункт прийому все підряд, бо деякі речі там просто не візьмуть.

Про те, який брухт може принести найбільший дохід та які металеві конструкції не беруть пункти прийому у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

На сайті компанії "Укрсталь Трейд", яка займається прийомом та переробкою брухту зазначається, що кілька видів металу, які стабільно цінуються вище за інші:

  1. Мідь — один із найдорожчих металів, який можна здати. Його широко використовують в електропроводці, кабелях і трубах. Саме мідь часто дає найстабільніший дохід, а актуальні ціни легко перевірити онлайн.
  2. Латунь — це сплав міді з цинком, який часто використовують у сантехніці та декоративних виробах. Латунь високо цінується серед кольорових металів, має стабільний попит і часто коштує дорожче за інші матеріали цієї групи.
  3. Алюміній — легкий, але міцний метал, який застосовується в багатьох сферах. Алюмінієві банки, деталі техніки та конструкції зручно транспортувати, тому вони мають постійний попит.
  4. Нержавійка — стійка до корозії, широко використовується у виробництві техніки, кухонного обладнання та промислових виробів. Завдяки стабільному попиту її вигідно здавати.
  5. Цинк — часто застосовується для захисту металів від корозії, а також у виробництві батарей. Має стабільну вартість, особливо якщо йдеться про листи або промислові деталі.
  6. Бронза — це сплав міді з оловом, який використовують у машинобудуванні та декоративних виробах. Через високу ціну і відносну рідкість бронза є дуже вигідною для здачі.
  7. Свинець — використовується переважно в акумуляторах і покрівельних матеріалах. Має досить високу ціну на вторинному ринку, але потребує обережного поводження через токсичність.
  8. Сталь — основний представник чорних металів. Хоча її ціна нижча, ніж у кольорових металів, великі обсяги роблять здачу вигідною. Особливо це стосується масивних конструкцій — труб, балок чи каркасів.

Також можна непогано заробити, якщо підготувати до здачі значні об'єми олова та чавуну.

Як збільшити дохід при здачі брухту у 2026 році

Щоб отримати максимальний прибуток, варто діяти з розумом. Не забувайте сортувати метал за типами, адже такий брухт оцінюється дорожче. Також важливо стежити за цінами онлайн і обирати момент, коли вони найвигідніші. 

Ще можна накопичувати більші партії, адже зазвичай їх приймають за кращими тарифами. Варто пам’ятати і про те, що кольорові метали майже завжди дорожчі за чорні. Додатковим плюсом буде вибір пунктів прийому, які пропонують послуги вивезення або переробки — це економить час і сили.

Які види металевих конструкцій не приймають на брухт в Україні 

Є речі, які вам доведеться залишити вдома або утилізувати іншим способом. На сайті компанії Priem Loma, яка надає послуги підприємствам і населенню по закупівлі металобрухту, зазначається, що пунктах прийому не беруть:

  • предмети з кладовищ;
  • герметично закриті ємності;
  • історичні або культурні цінності;
  • радіоактивно забруднений метал;
  • токсичні або небезпечні матеріали;
  • комунальне майно — люки, решітки;
  • елементи залізниці (наприклад, рейки);
  • чужі речі без підтвердження власності;
  • батареї чи радіатори з невідомим вмістом;
  • боєприпаси та вибухонебезпечні предмети тощо.

Також інколи потрібно надати додаткові документи. Наприклад, якщо хочете здати автомобіль — потрібно довести, що він ваш. А от звичайні побутові речі (стару техніку, посуд чи металеві деталі) — зазвичай приймають без проблем.

Раніше ми писали, що українці можуть непогано заробити в березні 2026 року, якщо продати старі золоті прикраси. Через високі світові ціни золото в брухті зараз теж дорого коштує. Варто просто перевірити актуальні ціни в банках та ломбардах.

Також ми розповідали, що багато людей здають брухт, щоб підзаробити. Наприклад, мідь зараз дуже цінна — її легко знайти вдома, а в деяких регіонах України за кілограм дають до 500 грн.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
