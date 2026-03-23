Запрещенный лом: перечень предметов, которые не берут пункты приема в 2026

Мужчина ходит по куче металлолома.

Металлолом — это уже давно не просто мусор для многих украинцев. Это реальный способ подзаработать, если знать, что именно сдавать и как это делать правильно. Главное — разобраться в металлах и не тащить в пункт приема все подряд, потому что некоторые вещи там просто не возьмут.

О том, какой лом может принести наибольший доход и какие металлические конструкции не берут пункты приема в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой металл приносит больше всего денег при сдаче на лом в 2026 году

На сайте компании "Укрсталь Трейд", которая занимается приемом и переработкой лома, отмечается, что несколько видов металла, которые стабильно ценятся выше других:

Медь — один из самых дорогих металлов, который можно сдать. Его широко используют в электропроводке, кабелях и трубах. Именно медь часто дает самый стабильный доход, а актуальные цены легко проверить онлайн. Латунь — это сплав меди с цинком, который часто используют в сантехнике и декоративных изделиях. Латунь высоко ценится среди цветных металлов, пользуется стабильным спросом и часто стоит дороже других материалов этой группы. Алюминий — легкий, но прочный металл, который применяется во многих сферах. Алюминиевые банки, детали техники и конструкции удобно транспортировать, поэтому они пользуются постоянным спросом. Нержавейка — устойчива к коррозии, широко используется в производстве техники, кухонного оборудования и промышленных изделий. Благодаря стабильному спросу ее выгодно сдавать. Цинк — часто применяется для защиты металлов от коррозии, а также в производстве батарей. Имеет стабильную стоимость, особенно если речь идет о листах или промышленных деталях. Бронза — это сплав меди с оловом, который используют в машиностроении и декоративных изделиях. Из-за высокой цены и относительной редкости бронза является очень выгодной для сдачи. Свинец — используется преимущественно в аккумуляторах и кровельных материалах. Имеет достаточно высокую цену на вторичном рынке, но требует осторожного обращения из-за токсичности. Сталь — основной представитель черных металлов. Хотя ее цена ниже, чем у цветных металлов, большие объемы делают сдачу выгодной. Особенно это касается массивных конструкций — труб, балок или каркасов.

Также можно неплохо заработать, если подготовить к сдаче значительные объемы олова и чугуна.

Как увеличить доход при сдаче лома в 2026 году

Чтобы получить максимальную прибыль, стоит действовать с умом. Не забывайте сортировать металл по типам, ведь такой лом оценивается дороже. Также важно следить за ценами онлайн и выбирать момент, когда они самые выгодные.

Еще можно накапливать более крупные партии, ведь обычно их принимают по лучшим тарифам. Стоит помнить и о том, что цветные металлы почти всегда дороже черных. Дополнительным плюсом будет выбор пунктов приема, которые предлагают услуги вывоза или переработки — это экономит время и силы.

Какие виды металлических конструкций не принимают на лом в Украине

Есть вещи, которые вам придется оставить дома или утилизировать другим способом. На сайте компании Priem Loma, которая предоставляет услуги предприятиям и населению по закупке металлолома, отмечается, что пунктах приема не принимают:

предметы с кладбищ;

герметично закрытые емкости;

исторические или культурные ценности;

радиоактивно загрязненный металл;

токсичные или опасные материалы;

коммунальное имущество — люки, решетки;

элементы железной дороги (например, рельсы);

чужие вещи без подтверждения собственности;

батареи или радиаторы с неизвестным содержимым;

боеприпасы и взрывоопасные предметы и тому подобное.

Также иногда нужно предоставить дополнительные документы. Например, если хотите сдать автомобиль — нужно доказать, что он ваш. А вот обычные бытовые вещи (старую технику, посуду или металлические детали) — обычно принимают без проблем.

