Украинцы могут заработать деньги на ломе: цены на алюминий в апреле 2026

Многие украинцы продают цветные металлы для дополнительного заработка. Речь идет о ломе меди, латуни и алюминия, который можно переработать для повторного использования. Не помешает узнать, сколько стоят отходы из алюминия по состоянию на апрель 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой доход могут получить украинцы, сдавая лом алюминия на повторную переработку.

Почему лом алюминия дорого стоит

В целом на повторную переработку в Украине сдают различные металлы, даже железо и его сплавы. Это помогает сохранить экологию, поскольку переработка вторичного сырья экономит добычу руды и снижает выбросы углекислого газа.

Цветные металлы высоко ценятся на рынке, ведь плавление меди, латуни или алюминия требует меньших затрат, чем первичное производство. Непосредственно алюминий используется во многих отраслях, что диктует его востребованность. Ресурс нужен в строительстве, автомобильной промышленности, авиации и т.д.

Однако его цена по сравнению с другими цветными металлами меньше. Это отчасти объясняется легкостью получения лома в домашних условиях. Алюминий можно отыскать в кухонной посуде, старых бытовых приборах, деталях транспортных средств, после строительства и даже в предметах интерьера.

Сколько стоит лом алюминия в апреле 2026

Мы промониторили официальные сайты предприятий, которые занимаются покупкой лома черных и цветных металлов в Украине, и узнали актуальную стоимость 1 кг алюминия. Результат оказался таким:

Киевская область — до 90 грн;

Запорожская область — до 128 грн;

Винницкая область — до 110 грн;

Львовская область — до 90 грн;

Днепропетровская область — до 84 грн;

Одесская область — до 115 грн;

Сумская область — до 118 грн;

Харьковская область — до 115 грн.

Конечная прибыль может увеличиться, если заблаговременно очистить металл от краски, пластика, загрязнений и ржавчины. Плюс на стоимость сильно влияет чистота алюминия, его объем и ситуация на мировых рынках.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторый лом украинцам запрещено продавать. Пункты приема не покупают у клиентов конструкции коммунальной собственности, элементы железнодорожной инфраструктуры, имущество чужой частной собственности, радиаторы с неизвестным содержимым, боеприпасы, токсичные предметы и радиоактивно загрязненный металл. За нарушение правил предприятиям грозят крупные штрафы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут дорого продать старые золотые изделия, поскольку стоимость драгоценного металла в мире находится на высоком уровне. В конце марта 2026 года золото стоит около 4 500 долларов за унцию, а ломбарды предлагают клиентам купить их украшения за тысячи гривен.

Частые вопросы

Какой лом можно дорого продать в Украине?

Украинцы могут дорого продать лом цветных металлов в апреле 2026 года. Наибольшую прибыль принесет медь, которая стоит около 400-450 грн за килограмм. Металл можно найти в старой технике (телевизоры, кондиционеры, холодильники), деталях транспортных средств, сантехнических изделиях и даже кухонных принадлежностях.

Сколько стоит лом черных металлов в Украине?

Лом черных металлов недорого принимают в Украине, если сравнивать с ценами на медь, латунь и алюминий. Чермет в среднем стоит 5 грн за килограмм, однако его легко добыть в домашних условиях, поскольку речь идет о железе и его сплавах. А изделий из железа в домохозяйствах обычно довольно много. Поэтому проблем с накоплением большого объема быть не должно.