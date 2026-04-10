Продаж чормету в Україні: які ціни на брухт і скільки можна заробити у квітні

Чимало українців у пошуках додаткового заробітку намагаються продавати чорні та кольорові метали. Однак найвищі ціни на брухт характерні для міді або латуні. Натомість чормет коштує доволі дешево, хоча його просто знайти в домашніх умовах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на брухт чорних металів у квітні 2026 року.

Ціни на чормет в Україні

Підприємства, які займаються повторним переробленням сировини, приймають залізо і його сплави. Завдяки використанню вторинних ресурсів можна частково зменшити негативний вплив видобутку на навколишнє середовище та екологію.

Чорні метали не можуть зрівнятися цінами з міддю, алюмінієм, латунню тощо. Ми промоніторили офіційні сайти пунктів прийому брухту та дізналися актуальну вартість одного кілограма чормету станом на квітень 2026 року. Результат залежно від регіону України виявився таким:

Київська область — до 5 грн/кг;

Запорізька область — до 5,5 грн/кг;

Вінницька область — до 5,5 грн/кг;

Львівська область — від 4 грн/кг;

Дніпропетровська область — до 6 грн/кг;

Одеська область — до 5 грн/кг;

Сумська область — до 5 грн/кг;

Харківська область — до 5,5 грн/кг.

Який брухт заборонено здавати

Не всі металеві конструкції підлягають повторному переробленню. Чимало предметів підприємства не купують у населення. До списку забороненого брухту входить:

комунальне майно;

елементи залізничної інфраструктури;

боєприпаси;

пам'ятники;

ємності з невідомою рідиною всередині;

історичні та культурні цінності;

предмети з підвищеним рівнем радіації;

токсичні матеріали;

транспортні засоби без підтвердження власності.

Пункти прийому відмовлять клієнтам в обслуговуванні, якщо вони принесуть на продаж вказані металеві конструкції. Адже підприємствам загрожує фінансова відповідальність за порушення правил введення металургійної діяльності.

