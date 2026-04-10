Продажа чермета в Украине: какие цены на лом и сколько можно заработать в апреле

Украинцы могут продать лом черных металлов. Фото: кадр из видео, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы в поисках дополнительного заработка пытаются продавать черные и цветные металлы. Однако самые высокие цены на лом характерны для меди или латуни. А чермет стоит довольно дешево, хотя его просто найти в домашних условиях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на лом черных металлов в апреле 2026 года.

Цены на чермет в Украине

Предприятия, которые занимаются повторной переработкой сырья, принимают железо и его сплавы. Благодаря использованию вторичных ресурсов можно частично уменьшить негативное влияние добычи на окружающую среду и экологию.

Черные металлы не могут сравниться по ценам с медью, алюминием, латунью и т.д. Мы промониторили официальные сайты пунктов приема лома и узнали актуальную стоимость одного килограмма чермета по состоянию на апрель 2026 года. Результат в зависимости от региона Украины оказался таким:

Киевская область — до 5 грн/кг;

Запорожская область — до 5,5 грн/кг;

Винницкая область — до 5,5 грн/кг;

Львовская область — от 4 грн/кг;

Днепропетровская область — до 6 грн/кг;

Одесская область — до 5 грн/кг;

Сумская область — до 5 грн/кг;

Харьковская область — до 5,5 грн/кг.

Стоимость чермета в Киеве. Фото: скриншот

Какой лом запрещено сдавать

Не все металлические конструкции подлежат повторной переработке. Многие предметы предприятия не покупают у населения. В список запрещенного лома входит:

коммунальное имущество;

элементы железнодорожной инфраструктуры;

боеприпасы;

памятники;

емкости с неизвестной жидкостью внутри;

исторические и культурные ценности;

предметы с повышенным уровнем радиации;

токсичные материалы;

транспортные средства без подтверждения собственности.

Пункты приема откажут клиентам в обслуживании, если они принесут на продажу указанные металлические конструкции. Ведь предприятиям грозит финансовая ответственность за нарушение правил введения металлургической деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут заработать тысячи гривен на старых золотых украшениях. Мировые цены на драгоценный металл находятся на рекордно высоком уровне, поэтому стоимость золота в ломбардах резко выросла. Граждане могут выгодно избавиться от старых сережек, браслетов, подвесок и пр.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые монеты от Национального банка стоят сотни тысяч гривен. В частности в онлайн-магазине нумизматической продукции НБУ продают золотое изделие "Архистратиг Михаил" за 70 000 грн. Такая цена обусловлена материалом изготовления и весом.