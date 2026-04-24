Цены на лом меди, латуни и алюминия: сколько могут заработать украинцы в мае

Продавая лом цветных металлов на повторную переработку, украинцы могут получать большой доход. В домашних условиях есть несколько источников меди, латуни и алюминия. Стоит заранее начать накопление конструкций, дабы сдать значительный объем лома в мае 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие металлы следует сделать ставку украинцам.

Цены на цветные металлы

Чермет в Украине стоит дешево, всего 5 грн/кг в среднем. Зато цветные металлы высоко ценятся за свои физико-химические свойства и повсеместное использование. По состоянию на май 2026 года наиболее выгодно наши граждане могут продать:

медь — средняя стоимость доходит до 450 грн/кг;

латунь — стоит примерно 180-200 грн/кг;

алюминий — цена находится на уровне 60-80 грн/кг.

Лом довольно просто найти в домашних условиях, если знать, где именно искать. В частности меди много внутри старой бытовой техники, например, холодильников, кондиционеров, телевизоров и пр. Компоненты из этого металла содержатся в деталях транспортных средств (радиаторы). Плюс можно сдать медные кабели, монеты и посуду.

Источниками латуни тоже являются автомобили и домашняя электроника. Зато алюминий (кроме очевидного варианта — банок) сосредоточен в посуде, проводах, оконных рамах и дисках транспортных средств.

Какой металл запрещено сдавать

Прежде чем начать накопление металлических компонентов, не помешает узнать, какие конструкции пункты приема точно не купят. В Украине запрещено сдавать на повторную переработку имущество коммунальной собственности, объекты железнодорожной инфраструктуры, закрытые емкости с неизвестной жидкостью внутри, боеприпасы и взрывоопасные предметы, таблички и надгробия с кладбищ и т.д.

За нарушение правил заготовки и металлургической переработки лома предусмотрена финансовая ответственность. Размер штрафа прописан в статье 164-10 Кодекса об административных правонарушениях — от 8 500 до 17 000 грн для предпринимателей. Повторное привлечение за год карается взысканием в размере от 17 000 до 51 000 грн.

