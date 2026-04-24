Ціни на брухт міді, латуні та алюмінію: скільки можуть заробити українці у травні

Продаючи брухт кольорових металів на повторне перероблення, українці можуть отримувати великий дохід. У домашніх умовах є кілька джерел міді, латуні та алюмінію. Варто заздалегідь почати накопичення конструкцій, аби здати значний обсяг брухту у травні 2026 року.

Ціни на кольорові метали

Чормет в Україні коштує дешево, всього 5 грн/кг у середньому. Натомість кольорові метали високо цінуються за свої фізико-хімічні властивості та повсюдне використання. Станом на травень 2026 року найбільш вигідно наші громадяни можуть продати:

мідь — середня вартість доходить до 450 грн/кг;

латунь — коштує приблизно 180-200 грн/кг;

алюміній — ціна перебуває на рівні 60-80 грн/кг.

Брухт доволі просто знайти в домашніх умовах, якщо знати, де саме шукати. Зокрема міді багато всередині старої побутової техніки, як-от холодильників, кондиціонерів, телевізорів тощо. Компоненти з цього металу містяться у деталях транспортних засобів (радіатори). Плюс можна здати мідні кабелі, монети і посуд.

Джерелами латуні також є автомобілі та домашня електроніка. Натомість алюміній (окрім очевидного варіанту — банок) зосереджений в посуді, дротах, віконних рамах і дисках транспортних засобів.

Який метал заборонено здавати

Перш ніж почати накопичення металевих компонентів, не завадить дізнатися, які конструкції пункти прийому точно не куплять. В Україні заборонено здавати на повторне перероблення майно комунальної власності, об’єкти залізничної інфраструктури, закриті ємності з невідомою рідиною всередині, боєприпаси і вибухонебезпечні предмети, таблички і надгробки з кладовищ тощо.

За порушення правил заготівлі та металургійної переробки брухту передбачена фінансова відповідальність. Розмір штрафу прописаний у статті 164-10 Кодексу про адміністративні правопорушення — від 8 500 до 17 000 грн для підприємців. Повторне притягнення за рік карається стягненням у розмірі від 17 000 до 51 000 грн.

