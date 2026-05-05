Головна Економіка Ціни на чормет здивують: скільки українці зароблять на брухті у травні

Дата публікації: 5 травня 2026 14:40
Вигідний продаж чормету в Україні: які ціни на кілограм брухт у травні 2026 року
Продаж чормету в Україні. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці немало заробляють на продажу брухту. Кольорові метали, зокрема мідь або латунь, коштують дорого — кілька сотень гривень за кілограм. Натомість чормет приймають дуже дешево: підприємства готові платити за конструкції без іржі, фарби, забруднень та інших недоліків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на чормет у травні 2026 року.

Ціни на чормет в Україні

Пункти прийому дають до 220 грн/кг за брухт латуні, а мідь купують по 400-450 грн/кг. Натомість кілограм чорних металів, попри затребуваність, коштує всього кілька гривень. Водночас знайти і накопичити брухт заліза та його сплавів набагато простіше, ніж шукати деталі з мідними компонентами.

Загалом повторне перероблення і використання чормету дозволяє економити на видобутку ресурсу, зменшувати викиди в атмосферу, знижувати споживання електроенергії тощо. Позбутися домашнього мотлоху — металевих конструкцій, труб, будівельних/сільськогосподарських залишків — означає покращити навколишнє середовище.

Ми промоніторили офіційні сайти підприємств, які приймають брухт на повторне перероблення, і дізналися актуальну вартість одного кілограма чормету станом на початок травня 2026 року. Результат залежно від регіону України виявився таким:

  • Київська область — до 3 грн/кг;
  • Запорізька область — до 5,5 грн/кг;
  • Вінницька область — до 4,7 грн/кг;
  • Львівська область — від 3,5 грн/кг;
  • Дніпропетровська область — до 5,2 грн/кг;
  • Одеська область — до 4 грн/кг;
  • Сумська область — до 5 грн/кг;
  • Харківська область — до 3,5 грн/кг.

Ринок брухту ЄС у 2025 році

Протягом 2025 року ринок брухту ЄС демонстрував ознаки стабілізації після падіння попереднього року. Водночас попит на сировину трохи знизився через скорочення виробництва сталі — це результат "зеленого" курсу. Розрив між пропозицією та споживанням дозволив підтримувати експортну активність.

Згідно з даними на спеціалізованому порталі GMK Center, середня ціна брухту в Європі теж демонструвала низхідну динаміку. З іншого боку, вартість залишається значно вищою від показників 2016-2020 рр., що підтверджує стратегічну роль металів.

Експорт у треті країни збільшився на 4,4%. Головним покупцем є Туреччина, яка імпортувала 10,78 млн тонн брухту у 2025 році (понад 65% усього експорту ЄС). Передбачається, що в довгостроковій перспективі попит на вторинну сировину зростатиме разом із розвитком EAF-потужностей.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який дохід може принести брухт латуні у травні 2026 року. Пункти прийому дають за кілограм металу 180-220 грн у середньому. Однак ціну можна збільшити, правильно підготувавши брухт до продажу.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує мідь в Україні. Станом на травень 2026 року підприємства готові платити близько 400 грн за кілограм у середньому. Кольоровий метал нескладно знайти в домашніх умовах.

вторинна переробка вторсировина металобрухт
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
