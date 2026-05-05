Вигідний продаж чормету в Україні: які ціни на кілограм брухт у травні 2026 року

Українці немало заробляють на продажу брухту. Кольорові метали, зокрема мідь або латунь, коштують дорого — кілька сотень гривень за кілограм. Натомість чормет приймають дуже дешево: підприємства готові платити за конструкції без іржі, фарби, забруднень та інших недоліків.

Ціни на чормет в Україні

Пункти прийому дають до 220 грн/кг за брухт латуні, а мідь купують по 400-450 грн/кг. Натомість кілограм чорних металів, попри затребуваність, коштує всього кілька гривень. Водночас знайти і накопичити брухт заліза та його сплавів набагато простіше, ніж шукати деталі з мідними компонентами.

Загалом повторне перероблення і використання чормету дозволяє економити на видобутку ресурсу, зменшувати викиди в атмосферу, знижувати споживання електроенергії тощо. Позбутися домашнього мотлоху — металевих конструкцій, труб, будівельних/сільськогосподарських залишків — означає покращити навколишнє середовище.

Ми промоніторили офіційні сайти підприємств, які приймають брухт на повторне перероблення, і дізналися актуальну вартість одного кілограма чормету станом на початок травня 2026 року. Результат залежно від регіону України виявився таким:

Київська область — до 3 грн/кг;

Запорізька область — до 5,5 грн/кг;

Вінницька область — до 4,7 грн/кг;

Львівська область — від 3,5 грн/кг;

Дніпропетровська область — до 5,2 грн/кг;

Одеська область — до 4 грн/кг;

Сумська область — до 5 грн/кг;

Харківська область — до 3,5 грн/кг.

Ринок брухту ЄС у 2025 році

Протягом 2025 року ринок брухту ЄС демонстрував ознаки стабілізації після падіння попереднього року. Водночас попит на сировину трохи знизився через скорочення виробництва сталі — це результат "зеленого" курсу. Розрив між пропозицією та споживанням дозволив підтримувати експортну активність.

Згідно з даними на спеціалізованому порталі GMK Center, середня ціна брухту в Європі теж демонструвала низхідну динаміку. З іншого боку, вартість залишається значно вищою від показників 2016-2020 рр., що підтверджує стратегічну роль металів.

Експорт у треті країни збільшився на 4,4%. Головним покупцем є Туреччина, яка імпортувала 10,78 млн тонн брухту у 2025 році (понад 65% усього експорту ЄС). Передбачається, що в довгостроковій перспективі попит на вторинну сировину зростатиме разом із розвитком EAF-потужностей.

Що ще варто знати українцям

