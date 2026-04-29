Ціни на брухт латуні в Україні: скільки коштує 1 кілограм металу у травні 2026 року

Українці можуть непогано заробити на продажу брухту латуні станом на травень 2026 року. Йдеться про металеві конструкції — відходи або вироби зі сплаву міді та цинку, які підходять для повторного перероблення. На сировину завжди є високий попит, тому зусилля на збір швидко окупаються.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує брухт латуні у травні 2026 року.

Ціни на брухт латуні в Україні

Латунь — другий за затребуваністю вид кольорового брухту після міді. Він міститься у сантехнічних виробах (крани та змішувачі), електроніці, елементах декору (ручки і замки), радіаторах, старих трубах, деталях обладнання і навіть музичних інструментах.

Ціни коливаються залежно від чистоти металу, вмісту міді, обсягу, наявності іржі, потреби в очищенні тощо. Латунь цінується за свої фізико-хімічні властивості, зокрема легкість переплавлення без втрати якісних характеристик, і стабільний попит у промисловості.

Ми промоніторили офіційні сайти кількох підприємств, які займаються купівлею брухту, і дізналися актуальну вартість металу. Українці зможуть заробити на латуні такі суми станом на травень 2026 року (в середньому):

Читайте також:

Київська область — від 180 до 230 грн;

Запорізька область — від 260 до 273 грн;

Вінницька область — від 230 до 245 грн;

Львівська область — від 240 до 260 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 250 грн;

Одеська область — від 240 до 260 грн;

Сумська область — від 208 до 225 грн;

Харківська область — від 242 до 270 грн.

Як заробити більше на латуні

Кольоровий метал вигідно здавати не лише через його вартість. Завдяки повторному переробленню конструкцій зменшується кількість сміття, економиться природна сировина та зменшуються енергетичні витрати на видобуток.

Аби максимізувати прибуток, необхідно підготуватися до продажу брухту. Бажано очистити прилади/деталі від матеріалу, який не підлягає плавленню, зокрема пластику, гуми, бруду та фарби. Плюс не завадить відокремити латунь від інших металів: це зроблять у пункті прийому, однак краще працювати на випередження.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки принесе українцям продаж брухту міді у 2026 році. Ціни постійно коливаються, однак утримуються на середньому рівні близько 400-420 грн/кг. Знайти кольоровий метал доволі легко в домашніх умовах.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на чормет в Україні. Середня вартість брухту коливається у межах 4-6 грн/кг весною 2026 року. Залізо та його сплави приймають на повторне перероблення.