Главная Экономика Дорогой лом латуни: какой доход может принести цветной металл в мае

Дата публикации 29 апреля 2026 10:05
Цены на лом латуни в Украине: сколько стоит 1 килограмм металла в мае 2026 года
Цена лома латуни в Украине. Фото: кадр из видео, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут неплохо заработать на продаже лома латуни по состоянию на май 2026 года. Речь идет о металлических конструкциях — отходах или изделиях из сплава меди и цинка, которые подходят для повторной переработки. На сырье всегда есть высокий спрос, поэтому усилия на сбор быстро окупаются.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит лом латуни в мае 2026 года.

Цены на лом латуни в Украине

Латунь — второй по востребованности вид цветного лома после меди. Он содержится в сантехнических изделиях (краны и смесители), электронике, элементах декора (ручки и замки), радиаторах, старых трубах, деталях оборудования и даже музыкальных инструментах.

Цены колеблются в зависимости от чистоты металла, содержания меди, объема, наличия ржавчины, потребности в очистке и т.д. Латунь ценится за свои физико-химические свойства, в частности легкость переплавки без потери качественных характеристик, и стабильный спрос в промышленности.

Мы промониторили официальные сайты нескольких предприятий, которые занимаются покупкой лома, и узнали актуальную стоимость металла. Украинцы смогут заработать на латуни такие суммы по состоянию на май 2026 года (в среднем):

  • Киевская область — от 180 до 230 грн;
  • Запорожская область — от 260 до 273 грн;
  • Винницкая область — от 230 до 245 грн;
  • Львовская область — от 240 до 260 грн;
  • Днепропетровская область — от 220 до 250 грн;
  • Одесская область — от 240 до 260 грн;
  • Сумская область — от 208 до 225 грн;
  • Харьковская область — от 242 до 270 грн.
Стоимость лома латуни в Харькове. Фото: скриншот

Как заработать больше на латуни

Цветной металл выгодно сдавать не только из-за его стоимости. Благодаря повторной переработке конструкций уменьшается количество мусора, экономится природное сырье и уменьшаются энергетические затраты на добычу.

Чтобы максимизировать прибыль, необходимо подготовиться к продаже лома. Желательно очистить приборы/детали от материала, который не подлежит плавлению, в частности пластика, резины, грязи и краски. Плюс не помешает отделить латунь от других металлов: это сделают в пункте приема, однако лучше работать на опережение.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько принесет украинцам продажа лома меди в 2026 году. Цены постоянно колеблются, однако удерживаются на среднем уровне около 400-420 грн/кг. Найти цветной металл довольно легко в домашних условиях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на чермет в Украине. Средняя стоимость лома колеблется в пределах 4-6 грн/кг весной 2026 года. Железо и его сплавы принимают на повторную переработку.

вторсырье латунь металлолом
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
Реклама

