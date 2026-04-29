Цены на лом латуни в Украине: сколько стоит 1 килограмм металла в мае 2026 года

Украинцы могут неплохо заработать на продаже лома латуни по состоянию на май 2026 года. Речь идет о металлических конструкциях — отходах или изделиях из сплава меди и цинка, которые подходят для повторной переработки. На сырье всегда есть высокий спрос, поэтому усилия на сбор быстро окупаются.

Цены на лом латуни в Украине

Латунь — второй по востребованности вид цветного лома после меди. Он содержится в сантехнических изделиях (краны и смесители), электронике, элементах декора (ручки и замки), радиаторах, старых трубах, деталях оборудования и даже музыкальных инструментах.

Цены колеблются в зависимости от чистоты металла, содержания меди, объема, наличия ржавчины, потребности в очистке и т.д. Латунь ценится за свои физико-химические свойства, в частности легкость переплавки без потери качественных характеристик, и стабильный спрос в промышленности.

Мы промониторили официальные сайты нескольких предприятий, которые занимаются покупкой лома, и узнали актуальную стоимость металла. Украинцы смогут заработать на латуни такие суммы по состоянию на май 2026 года (в среднем):

Читайте также:

Киевская область — от 180 до 230 грн;

Запорожская область — от 260 до 273 грн;

Винницкая область — от 230 до 245 грн;

Львовская область — от 240 до 260 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 250 грн;

Одесская область — от 240 до 260 грн;

Сумская область — от 208 до 225 грн;

Харьковская область — от 242 до 270 грн.

Как заработать больше на латуни

Цветной металл выгодно сдавать не только из-за его стоимости. Благодаря повторной переработке конструкций уменьшается количество мусора, экономится природное сырье и уменьшаются энергетические затраты на добычу.

Чтобы максимизировать прибыль, необходимо подготовиться к продаже лома. Желательно очистить приборы/детали от материала, который не подлежит плавлению, в частности пластика, резины, грязи и краски. Плюс не помешает отделить латунь от других металлов: это сделают в пункте приема, однако лучше работать на опережение.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько принесет украинцам продажа лома меди в 2026 году. Цены постоянно колеблются, однако удерживаются на среднем уровне около 400-420 грн/кг. Найти цветной металл довольно легко в домашних условиях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на чермет в Украине. Средняя стоимость лома колеблется в пределах 4-6 грн/кг весной 2026 года. Железо и его сплавы принимают на повторную переработку.