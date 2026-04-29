Цены на лом латуни в Украине: сколько стоит 1 килограмм металла в мае 2026 года

Дорогой лом латуни: какой доход может принести цветной металл в мае
Украинцы могут неплохо заработать на продаже лома латуни по состоянию на май 2026 года. Речь идет о металлических конструкциях — отходах или изделиях из сплава меди и цинка, которые подходят для повторной переработки. На сырье всегда есть высокий спрос, поэтому усилия на сбор быстро окупаются.
Сколько стоит лом латуни в мае 2026 года.
Цены на лом латуни в Украине
Латунь — второй по востребованности вид цветного лома после меди. Он содержится в сантехнических изделиях (краны и смесители), электронике, элементах декора (ручки и замки), радиаторах, старых трубах, деталях оборудования и даже музыкальных инструментах.
Цены колеблются в зависимости от чистоты металла, содержания меди, объема, наличия ржавчины, потребности в очистке и т.д. Латунь ценится за свои физико-химические свойства, в частности легкость переплавки без потери качественных характеристик, и стабильный спрос в промышленности.
Мы промониторили официальные сайты нескольких предприятий, которые занимаются покупкой лома, и узнали актуальную стоимость металла. Украинцы смогут заработать на латуни такие суммы по состоянию на май 2026 года (в среднем):
- Киевская область — от 180 до 230 грн;
- Запорожская область — от 260 до 273 грн;
- Винницкая область — от 230 до 245 грн;
- Львовская область — от 240 до 260 грн;
- Днепропетровская область — от 220 до 250 грн;
- Одесская область — от 240 до 260 грн;
- Сумская область — от 208 до 225 грн;
- Харьковская область — от 242 до 270 грн.
Как заработать больше на латуни
Цветной металл выгодно сдавать не только из-за его стоимости. Благодаря повторной переработке конструкций уменьшается количество мусора, экономится природное сырье и уменьшаются энергетические затраты на добычу.
Чтобы максимизировать прибыль, необходимо подготовиться к продаже лома. Желательно очистить приборы/детали от материала, который не подлежит плавлению, в частности пластика, резины, грязи и краски. Плюс не помешает отделить латунь от других металлов: это сделают в пункте приема, однако лучше работать на опережение.
