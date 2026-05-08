Високі ціни на брухт міді в Україні: скільки коштує 1 кг металу у травні 2026 року

Популярним серед українців варіантом додаткового заробітку є продаж дорогого брухту. Пункти прийому купують чормет і кольорові метали для повторного перероблення. Найбільший прибуток здатна принести мідь, середня вартість якої коливається у межах 400 грн/кг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує брухт міді у травні 2026 року.

Ціни на брухт міді в Україні

Знайти кольоровий метал у домашніх умовах непросто, однак потенційний прибуток окупить весь час, витрачений на пошук і накопичення брухту. Джерелом міді є старі побутові прилади, зокрема холодильники, телевізори, кондиціонери, пральні машини тощо.

Кілька компонентів зі вмістом цього металу можна видобути з транспортних засобів. Сантехнічні вироби, монети, радіатори, електричні кабелі та дроти — все це приймають на повторне перероблення. Мідь цінують за високу електропровідність і стійкість до корозії, тому широко використовують у багатьох галузях.

Ми промоніторили кілька офіційних сайтів підприємств, які приймають вторинну сировину, та дізналися актуальну вартість кольорового металу станом на травень 2026 року. Ціна одного кілограма брухту міді перебуває на такому рівні:

Київська область — від 300 до 430 грн;

Запорізька область — від 430 до 495 грн;

Вінницька область — від 370 до 430 грн;

Львівська область — від 380 до 460 грн;

Дніпропетровська область — від 475 до 495 грн;

Одеська область — від 450 до 475 грн;

Сумська область — від 310 до 450 грн;

Харківська область — від 400 до 480 грн.

Світові ціни на брухт у квітні

На ринку чорних металів у квітні 2026 року спостерігався висхідний тренд. Глобальні ціни за підсумками другого місяця весни зросли до 10%, згідно з даними спеціалізованого порталу GMK Center. Водночас у Європі котирування не були динамічними і переважно залишалися стабільними.

"У перспективі баланс може зміститися в бік зростання: транспортні витрати вже підвищуються, а якщо експортна активність збережеться, ринок отримає додатковий імпульс у травні", — уточнили фахівці порталу.

Натомість у США ціни на брухт зросли на 3,3% за результатами квітня, у Туреччині — на 2,4%, у Китаї — на 9,9%. Найближчим часом передбачається непрогнозована динаміка вартості з огляду на дефіцит пропозиції, логістичні витрати та інші зовнішні фактори.

