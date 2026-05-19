Продаж брухту в Україні: які металеві конструкції не вийде здати у травні

Продаж брухту в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців заробляють на продажу міді, латуні, алюмінію, чормету та іншого брухту. Ціни на кольорові метали доходять до кількох сотень гривень у травні 2026 року. Однак не всі конструкції приймають на повторне перероблення. Про це необхідно знати, перш ніж домовлятися з підприємством про послугу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який брухт заборонено продавати в Україні.

Які металеві конструкції не приймають

Деякі вироби українцям доведеться утилізувати іншим способом або взагалі відмовитися від ідеї заробити на брухті. Згідно з даними спеціалізованої компанії Priem Loma, яка займається закупівлею металевих конструкцій, станом на травень 2026 року пункти прийому не купують:

надгробки і пам’ятники з кладовищ;

герметично закриті ємності;

вироби культурної та історичної цінності;

метали, забруднені радіацією;

токсичні матеріали;

комунальне майно;

елементи залізничної інфраструктури;

предмети чужої приватної власності;

батареї або радіатори з невідомим вмістом;

боєприпаси та вибухонебезпечні предмети.

А щоб продати транспортний засіб, необхідно надати документи на підтвердження права власності. Інакше підприємство може відмовити клієнту в купівлі, аби не наражати себе на потенційні проблеми.

Який метал вигідно продавати

Високими цінами можуть похизуватися більшість кольорових металів. Українцям вигідно здавати на брухт мідь, яка коштує до 450 грн за кілограм у середньому. Шукати слід електропроводку, кабелі, труби, деякі деталі побутової техніки і транспорту, сантехнічні вироби тощо.

Читайте також:

За латунь підприємці готові платити до 230 грн за кілограм у середньому, однак кінцева вартість варіюється залежно від обсягу, чистоти металу, вмісту міді та навіть регіону України. На повторне перероблення приймають крани та змішувачі, елементи декору, радіатори, електроніку, інструменти та ін.

Водночас чормет коштує дуже дешево — всього до 5 грн за кілограм. Аби заробити, необхідно накопичити великий обсяг брухту. На щастя, його легко знайти в домашніх умовах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на чормет у травні 2026 року. Ми промоніторили офіційні сайти підприємств, які приймають металеві вироби, і дізналися середню вартість брухту в різних областях України.

Також Новини.LIVE розповідали, який дохід може принести українцям брухт латуні. Цей метал цінують за фізико-хімічні властивості, тому ціна доволі висока — близько 230 грн за кілограм у середньому. Щоб заробити більше, варто заздалегідь очистити конструкції від зайвих матеріалів.