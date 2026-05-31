Цены на землю в Украине: где самые дорогие гектары в 2026 году

Цены за гектар земли в областях Украины. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

После отмены моратория и запуска рынка земли в Украине прошло уже более четырех лет, и за это время украинцы активно вкладываются в аграрные участки. Всего было заключено более полумиллиона сделок купли-продажи сельхозземли. Это почти 49,7 млрд грн, а общая площадь проданных участков — около 977,2 тыс. гектаров.

О том, что происходит со стоимостью земли в Украине и где самые дорогие гектары в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на данные исследования "Опендатабот" на основе Госгеокадастра.

Как изменилась средняя стоимость земли в Украине за последние годы

В среднем сейчас гектар земли стоит 75,1 тыс. грн. В прошлом году украинцы поставили рекорд: заключили 131,3 тыс. сделок, что на 13% больше, чем в 2024 году. Общая сумма сделок тогда выросла на 43% — с 12,5 до 18 млрд грн.

Также заметно поднялась средняя цена за гектар — с 47,3 тыс. грн в 2024 году до 61,8 тыс. грн в 2025-м. То есть за год земля подорожала почти на треть.

Средняя стоимость сельхозземли в Украине. Фото: Скриншот/Опендатабот

В 2026 году тенденция подорожания продолжилась. Только за первые четыре месяца заключено 39 797 сделок на сумму 6,17 млрд грн. Хотя количество сделок немного снизилось на 5% по сравнению с прошлым годом, средняя цена гектара выросла до 75,1 тыс. грн — это на 26% больше, чем год назад.

Читайте также:

Вместе с ростом цен уменьшились и площади продаж:

в январе-апреле 2025 года продали 92,9 тыс. га,

в 2026-м площадь проданной земли уменьшилась до 82,1 тыс. га.

Самой дорогой земля была в январе этого года — тогда средняя цена достигала 95,7 тыс. грн за гектар, а больше всего сделок заключили в марте — 12 276.

Где в Украине самая дорогая и самая дешевая земля в 2026 году

По регионам ситуация различается. Самая высокая стоимость земли традиционно в западных и центральных областях. Лидирует Ивано-Франковская область, где гектар стоит 179,6 тыс. грн, чуть меньше — на Киевщине (178,2 тыс. грн). Также в топе Львовщина (153,4 тыс. грн), Тернопольщина (120 тыс. грн) и Винницкая область (93,4 тыс. грн).

Стоимость сельхозземли в разных областях Украины. Фото: Скриншот/Опендатабот

Самые низкие цены — в прифронтовых и южных регионах:

Донецкая область (30,7 тыс. грн/га). Херсонщина (38,5 тыс. грн). Николаевская область (44,1 тыс. грн). Днепровщина (46,5 тыс. грн). Одесская область (47,8 тыс. грн).

По активности рынка, больше всего сделок заключают в центральных и северных областях. Лидером в 2026 году стала Винницкая область — 3 416 сделок. Далее следуют Черниговская (3 279), Сумская (3 261), Полтавская (2 963) и Хмельницкая (2 905).

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине выставили на продажу комплекс гранитных карьеров, который можно использовать для различных целей. Площадь месторождения — почти 55 гектаров, оно находится в Винницкой области. За все просят 3,5 миллиона долларов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине каждый, кто владеет землей, паем или пользуется участком, должен платить земельный налог. Но некоторые люди с инвалидностью могут оформить льготы и не платить этот сбор.

Ваша пробная версия Premium закончилась