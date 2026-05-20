Таїланд посилює візові правила громадян 93 країн: що зміниться для туристів

Таїланд вирішив переглянути частину візових послаблень, які запровадили для туристів після пандемії. Це пов’язано з посиленням контролю за злочинністю та для запобігання випадкам незаконного працевлаштування іноземців.

Про те, як зміняться правила для туристів, які планують відпочинок в Таїланді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Що зміниться для туристів в Таїланді у 2026 році

За даними уряду, кабінет прем’єр-міністра Анутіна Чарнвіракула у вівторок підтримав рішення скасувати 60-денний безвізовий режим перебування для громадян 93 країн і територій. Ці правила раніше запровадили, щоб підтримати відновлення туристичної галузі після пандемії COVID-19.

Після змін громадяни низки країн, серед яких Австралія, Сінгапур і США, зможуть перебувати в Таїланді без візи лише до 30 днів. Частині мандрівників знову доведеться оформлювати візові документи вже після прибуття в країну.

Чому Таїланд вирішив посилити візові правила для туристів

Уряд пояснює, що посилення візових правил має допомогти зменшити випадки зловживання безвізовими режимами. За їхніми оцінками, ними користуються транснаціональні злочинні групи, а також іноземці, які нелегально працюють у сферах, зарезервованих для громадян країни.

Які наслідки для країни може мати посилення візових правил

Рішення ухвалюють на тлі складної ситуації в туристичному секторі, який є одним із ключових для економіки Таїланду та формує приблизно п’яту частину ВВП. Попри поступове відновлення, туристичний потік досі не повернувся до рівня, що спостерігався до пандемії.

Додатково ситуацію ускладнюють глобальні ризики, зокрема конфлікти на Близькому Сході, які впливають на ціни пального та загальну доступність міжнародних подорожей.

Державне агентство економічного планування вже знизило прогноз прибуття іноземних туристів на 2026 рік — із 35 до 32 мільйонів осіб. Це вже друге поспіль річне коригування прогнозу в бік зменшення, що свідчить про більш обережні очікування щодо відновлення галузі.

