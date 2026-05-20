Главная Экономика Таиланд возвращает более жесткие правила въезда: что изменится для туристов

Дата публикации 20 мая 2026 14:09
Таиланд ужесточает визовые правила граждан 93 стран: что изменится для туристов
Таиланд меняет правила для туристов. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

Таиланд решил пересмотреть часть визовых послаблений, которые ввели для туристов после пандемии. Это связано с усилением контроля за преступностью и для предотвращения случаев незаконного трудоустройства иностранцев.

О том, как изменятся правила для туристов, которые планируют отдых в Таиланде, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Что изменится для туристов в Таиланде в 2026 году

По данным правительства, кабинет премьер-министра Анутина Чарнвиракула во вторник поддержал решение отменить 60-дневный безвизовый режим пребывания для граждан 93 стран и территорий. Эти правила ранее ввели, чтобы поддержать восстановление туристической отрасли после пандемии COVID-19.

После изменений граждане ряда стран, среди которых Австралия, Сингапур и США, смогут находиться в Таиланде без визы только до 30 дней. Части путешественников снова придется оформлять визовые документы уже по прибытии в страну.

Почему Таиланд решил ужесточить визовые правила для туристов

Правительство объясняет, что ужесточение визовых правил должно помочь уменьшить случаи злоупотребления безвизовыми режимами. По их оценкам, ими пользуются транснациональные преступные группы, а также иностранцы, которые нелегально работают в сферах, зарезервированных для граждан страны.

Читайте также:

Какие последствия для страны может иметь ужесточение визовых правил

Решение принимается на фоне сложной ситуации в туристическом секторе, который является одним из ключевых для экономики Таиланда и формирует примерно пятую часть ВВП. Несмотря на постепенное восстановление, туристический поток до сих пор не вернулся к уровню, наблюдавшемуся до пандемии.

Дополнительно ситуацию осложняют глобальные риски, в частности конфликты на Ближнем Востоке, которые влияют на цены топлива и общую доступность международных путешествий.

Государственное агентство экономического планирования уже снизило прогноз прибытия иностранных туристов на 2026 год — с 35 до 32 миллионов человек. Это уже вторая подряд годовая корректировка прогноза в сторону уменьшения, что свидетельствует о более осторожных ожиданиях по восстановлению отрасли.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам, которые планируют поездку в ЕС, стоит знать о новых правилах въезда, которые планируют ввести до конца 2026 года. Безвиз останется, но перед путешествием нужно будет пройти онлайн-регистрацию и оплатить небольшой сбор. Нововведение будет касаться всех стран с безвизовым режимом, в том числе Украины.

Также Новини.LIVE писали, что выбирая летний курорт для отдыха с детьми, важно учесть комфорт и безопасность. Не все популярные места подходят для семейной поездки. Плохая погода, слабая инфраструктура, длинная дорога или опасная природа могут испортить отдых.

Таиланд визы туризм
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
