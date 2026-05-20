Таиланд ужесточает визовые правила граждан 93 стран: что изменится для туристов

Таиланд решил пересмотреть часть визовых послаблений, которые ввели для туристов после пандемии. Это связано с усилением контроля за преступностью и для предотвращения случаев незаконного трудоустройства иностранцев.

Что изменится для туристов в Таиланде в 2026 году

По данным правительства, кабинет премьер-министра Анутина Чарнвиракула во вторник поддержал решение отменить 60-дневный безвизовый режим пребывания для граждан 93 стран и территорий. Эти правила ранее ввели, чтобы поддержать восстановление туристической отрасли после пандемии COVID-19.

После изменений граждане ряда стран, среди которых Австралия, Сингапур и США, смогут находиться в Таиланде без визы только до 30 дней. Части путешественников снова придется оформлять визовые документы уже по прибытии в страну.

Почему Таиланд решил ужесточить визовые правила для туристов

Правительство объясняет, что ужесточение визовых правил должно помочь уменьшить случаи злоупотребления безвизовыми режимами. По их оценкам, ими пользуются транснациональные преступные группы, а также иностранцы, которые нелегально работают в сферах, зарезервированных для граждан страны.

Какие последствия для страны может иметь ужесточение визовых правил

Решение принимается на фоне сложной ситуации в туристическом секторе, который является одним из ключевых для экономики Таиланда и формирует примерно пятую часть ВВП. Несмотря на постепенное восстановление, туристический поток до сих пор не вернулся к уровню, наблюдавшемуся до пандемии.

Дополнительно ситуацию осложняют глобальные риски, в частности конфликты на Ближнем Востоке, которые влияют на цены топлива и общую доступность международных путешествий.

Государственное агентство экономического планирования уже снизило прогноз прибытия иностранных туристов на 2026 год — с 35 до 32 миллионов человек. Это уже вторая подряд годовая корректировка прогноза в сторону уменьшения, что свидетельствует о более осторожных ожиданиях по восстановлению отрасли.

