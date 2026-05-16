Главная Экономика Отдых всей семьей: на какие курорты не стоит брать детей в 2026 году

Отдых всей семьей: на какие курорты не стоит брать детей в 2026 году

Дата публикации 16 мая 2026 14:10
Курорты все включено не для детей: где стоит отдыхать только взрослым
Отдых с детьми на курорте. Фото: Новини.LIVE, Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Планируя летний отдых на курорте с детьми, необходимо правильно выбрать локацию. Некоторые популярные направления подходят для семейного посещения, однако не везде малышам или подросткам будет комфортно. Неблагоприятные погодные условия, отсутствие развитой инфраструктуры, утомительная дорога и опасность дикой местности — эти факторы способны испортить поездку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие курорты не стоит ехать с детьми в 2026 году.

Курорты "все включено" не для детей

Далекие экзотические острова — не лучший выбор для отдыха с ребенком. Из-за дальнего расположения и сложности логистики дорога на курорт будет сложной, с долгим перелетом, пересадками и другими неудобствами. Маленькие туристы быстро устанут, им придется адаптироваться к новому режиму.

Путешествие на Мальту обойдется украинцам минимум в 37 000 грн. Столько стоит пятидневное проживание в отеле по системе обслуживания "все включено". Взрослые смогут наслаждаться видами, загорать на пляже и дегустировать местные коктейли, а детям, скорее всего, будет скучно.

Стоимость туров на Мальту. Фото: скриншот

Еще одно сомнительное направление — острова Греции. Специфический ландшафт может усложнить передвижение родителей с колясками и маленькими детьми. Города характеризуются большим количеством лестниц и холмов, крутыми подъемами, узкими улочками и т.д., а пляжи часто каменистые. Чтобы провести три дня на курорте в Пиерии (у побережья Эгейского моря), нужно отдать минимум 27 000 грн.

Стоимость отдыха на курорте в Греции. Фото: скриншот

Дубай в разгар летнего сезона — не лучший вариант для поездки с детьми. Конечно, там развитая инфраструктура и множество вариантов развлечений для туристов любого возраста, однако проблему может вызвать высокая температура.

Летом воздух нагревается до +45°C и больше, что приводит к солнечным ударам. Длительные прогулки, экскурсии и плавание в море становятся настоящим испытанием даже для взрослых. Чтобы не подвергаться опасности, малышам придется большую часть времени проводить в помещениях с кондиционером.

Цены на туры в Дубай. Фото: скриншот

Ехать в ОАЭ полным семейным составом стоит весной или осенью, когда погодные условия не настолько экстремальные. Стоимость пятидневного отпуска начинается от 53 000 грн с человека в июле 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на каких курортах действуют выгодные скидки для туристов. Украинцам стоит выбрать отдых в Болгарии, Египте или Турции — цены в некоторых локациях снизили на 15%. Путешественникам удастся сэкономить на летней поездке на море.

Также Новини.LIVE рассказывали, о каких курортах незаслуженно забывают отдыхающие. Редко кто вспоминает о Румынии, Катаре или Мальте, когда планирует дальнее путешествие. Зато толпы туристов всегда присутствуют в Турции и Египте.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
