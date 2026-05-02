Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Отдых на курортах all inclusive со скидками: куда выгодно ехать летом

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 13:02
Скидки на отдых all inclusive: какие популярные курорты стали выгодными в 2026 году
Скидки на курортный отдых "все включено". Фото: Tripadvisor, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут сэкономить на отдыхе, выбирая бюджетные курорты "все включено". Для путешественников часто устанавливают выгодные скидки на поселение в отелях во время летнего сезона. Туристические операторы соревнуются за внимание клиентов, поэтому предлагают снижение цены на свои услуги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут сэкономить деньги на отдыхе благодаря приятным скидкам.

Туры на курорт "все включено"

Мы подобрали варианты отдыха, ориентируясь на три наиболее популярные направления. Первое — это Болгария, куда можно поехать всего за 11 000 грн. Столько стоит поселение на трое суток в отеле Золотых Песков. По состоянию на май 2026 года установлена скидка 13%.

Отдых на курортах all inclusive со скидками: куда выгодно ехать летом - фото 1
Стоимость туров в Болгарию. Фото: скриншот

Альтернативный вариант для украинцев — посетить солнечную Турцию. На 14% дешевле стоит тур в Аланию — один из самых теплых курортов, расположенных на побережье Средиземного моря. Четырехдневное проживание в отеле обойдется всего в 25 700 грн. А скидка 13% действует на тур в Кемер — другой популярный город Турции. Проживание в одном из местных отелей обойдется в 26 000 грн.

Отдых на курортах all inclusive со скидками: куда выгодно ехать летом - фото 2
Цены на курортах в Турции. Фото: скриншот

Третье очевидное направление — Египет. Пять ночей в отеле Шарм-эль-Шейха стоят минимум 25 000 грн. На поездку в июне действуют скидки от 5% до 15%, что позволяет выбрать тур на любой вкус и кошелек. Шарм-эль-Шейх расположен на юге Синайского полуострова, раскрывая туристам красоты Красного моря. Город известен коралловыми рифами, роскошными отелями, развитой инфраструктурой и множеством возможностей для развлечений.

Отдых на курортах all inclusive со скидками: куда выгодно ехать летом - фото 3
Стоимость отдыха в Египте в Египте. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, о каких курортах "все включено" часто забывают туристы. Украинцы могут посетить колоритную Румынию, в частности курорты Мамая и Констанца. Отдых обойдется минимум в 25 000 грн за трое суток.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько денег надо иметь для успешного въезда на территорию Чехии. Минимальная сумма составляет 40 евро на каждый день запланированного пребывания. Если продолжительность путешествия больше месяца, то сумма резко возрастет.

отдых курорты скидки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации