Главная Экономика Бюджетные курорты "все включено": какие три направления привлекают туристов

Дата публикации 19 апреля 2026 15:10
Курорты все включено для украинцев: куда поехать на бюджетный отдых в 2026 году
Отдых на курорте "все включено". Фото: Tripadvisor, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут отдыхать на бюджетных курортах по системе обслуживания "все включено". Существует ошибочное мнение, что такие поездки за границу очень дорогие, однако есть направления, которые требуют от туристов всего 300-400 долларов за многодневный отпуск. Мы узнали, где можно провести время не за "все деньги мира".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие бюджетные курорты могут выбрать украинцы.

Бюджетные курорты "все включено"

Одним из популярных направлений традиционно считается Турция. За 16 000 грн украинцы могут поселиться на четверо суток в отель Алании — самого теплого морского курорта на юге государства, расположенного на побережье Средиземного моря. До пляжа всего 30 метров, плюс гости могут развлекаться в открытом бассейне или наслаждаться местными блюдами в ресторане с террасой.

Бюджетные курорты "все включено": какие три направления привлекают туристов - фото 1
Недорогой отдых в Турции. Фото: скриншот

Другое бюджетное направление — Болгария. От 11 000 грн начинается стоимость проживания в течение пяти дней в отелях самых популярных местных курортов — Солнечного Берега и Золотых Песков. Туристам предлагают обслуживание по системе "все включено", близкое расположение к пляжу, множество развлечений и способов релакса. В июне начнется пиковый сезон, поэтому стоит поспешить и забронировать места заранее.

Бюджетные курорты "все включено": какие три направления привлекают туристов - фото 2
Бюджетные туры в Болгарию. Фото: скриншот

Если хочется новых впечатлений от летнего отдыха, можно поехать в Албанию. Однако придется потратить больше средств, поскольку около 15 000 грн стоит один день проживания в четырехзвездочном отеле в городе Дуррес. Это второй по величине населенный пункт Албании, расположенный на побережье Адриатического моря, что делает его популярной туристической локацией.

Бюджетные курорты "все включено": какие три направления привлекают туристов - фото 3
Бюджетные туры в Албанию. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE писали, куда украинцы могут поехать на отдых в апреле-мае 2026 года. Среди недорогих направлений — Египет и Болгария. За многодневный отпуск на море одному человеку придется заплатить около 400 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцы могут остаться без телефона на границе. Конфискация грозит в случае перевозки контрабанды или уклонения от декларирования подарков. Плюс контролирующий орган может изъять мобилку для проверки.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
Реклама

