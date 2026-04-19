Курорти все включено для українців: куди поїхати на бюджетний відпочинок у 2026 році

Українці можуть відпочивати на бюджетних курортах за системою обслуговування "все включено". Існує помилкова думка, що такі поїздки за кордон дуже дорогі, однак є напрямки, які вимагають від туристів всього 300-400 доларів за кількаденну відпустку. Ми дізналися, де можна провести час не за "всі гроші світу".

Бюджетні курорти "все включено"

Одним із популярних напрямків традиційно вважається Туреччина. За 16 000 грн українці можуть поселитися на чотири доби у готель Аланії — найтеплішого морського курорту на півдні держави, розташованого на узбережжі Середземного моря. До пляжу всього 30 метрів, плюс гості можуть розважатися у відкритому басейні чи смакувати місцеві страви в ресторані з терасою.

Інший бюджетний напрямок — Болгарія. Від 11 000 грн починається вартість проживання протягом п’яти днів у готелях найпопулярніших місцевих курортів — Сонячного Берега та Золотих Пісків. Туристам пропонують обслуговування за системою "все включено", близьке розташування до пляжу, безліч розваг і способів релаксу. В червні розпочнеться піковий сезон, тому варто поспішити і забронювати місця заздалегідь.

Якщо хочеться нових вражень від літнього відпочинку, можна поїхати в Албанію. Однак доведеться витратити більше коштів, оскільки близько 15 000 грн коштує один день проживання у чотиризірковому готелі в місті Дуррес. Це другий за величиною населений пункт Албанії, розташований на узбережжі Адріатичного моря, що робить його популярною туристичною локацією.

