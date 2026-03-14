Райський відпочинок на курорті — куди поїхати українцям навесні 2026 року

Райський відпочинок на курорті — куди поїхати українцям навесні 2026 року

Дата публікації: 14 березня 2026 10:12
Райський відпочинок на курорті — куди поїхати українцям навесні 2026 року
Відпочинок на курорті за системою "все включено". Фото: Tripadvisor.

Весна — чудовий період для відпочинку на бюджетному курорті за системою обслуговування "все включено". Менша чисельність туристів і доступніші ціни на послуги зроблять подорож значно комфортнішою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українці можуть відпочити всього за 400 євро.

Недорогі курорти "все включено"

За офіційним курсом гривні до євро станом на середину березня 2026 року сума 400 євро еквівалентна 21 000 грн. За такі гроші можна забронювати кількаденний тур на курорт, який обслуговує за системою All Inclusive. Перевага відпочинку навесні — відносно низькі тарифи операторів.

Один із популярних бюджетних напрямів, який обирають мандрівники з усього світу — це Єгипет. За триденне проживання у готелі Шарм-ель-Шейха доведеться заплатити 20 000 грн (у квітні 2026 року). Заклад розташований на другій береговій лінії, має територію з двома басейнами, барами, ресторанами, зонами для спортивних ігор і розваг.

Райський відпочинок за 400 євро — куди поїхати українцям навесні 2026 - фото 1
Вартість турів на курорти Єгипту у квітні 2026 року. Фото: скриншот

Альтернативний варіант для українців — сонячна Болгарія. У березні-квітні поїздки на море не виправдають очікувань, але травень вважається хорошим періодом для пляжного відпочинку. За п’ятиденну мандрівку в мальовниче місто Балчик, розташоване у північно-східній частині болгарського узбережжя Чорного моря, потрібно віддати 21 800 грн. До послуг гостей — три басейни, багатофункціональні спортивно-ігрові майдани, тренажерний зал тощо.

Райський відпочинок за 400 євро — куди поїхати українцям навесні 2026 - фото 2
Вартість поїздки на курорт Болгарії у травні 2026 року. Фото: скриншот

Що робити з туром до Єгипту

Раніше ми розповідали, що туристи хвилювалися через заплановані поїздки в Єгипет на тлі війни, яка розгорілася на Близькому Сході. Іран атакував ракетами і безпілотниками сусідні країни, зокрема ОАЕ, Катар, Бахрейн, Ізраїль, Азербайджан тощо.

Міністерство закордонних справ запевнило, що безпосередньої загрози немає. Мандрівники з усього світу можуть приїжджати в Каїр, Луксор, Олександрію, Шарм-ель-Шейх та інші знамениті міста Єгипту. Єдине що — станом на березень 2026 року зберігається підвищений ризик регіональної напруженості.

Нагадаємо, українці можуть обрати бюджетний автобусний тур замість курорту "все включено" навесні 2026 року. Серед популярних європейських напрямів — культові Амстердам, Париж і Венеція.

Також ми писали, скільки коштує відпочинок у Єгипті для українців. Туристам доступні поїздки на курорти від 20 000 грн у березні 2026 року. Це мінімальні витрати з людини на п’ятиденну подорож.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
