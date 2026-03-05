Відео
Україна
Головна Економіка Низькі ціни в Єгипті — які курорти підходять для бюджетного відпочинку

Низькі ціни в Єгипті — які курорти підходять для бюджетного відпочинку

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 17:12
Бюджетні тури в Єгипет — на яких курортах низькі ціни для українців навесні
Українці можуть бюджетно відпочити в Єгипті. Фото: Unsplash, Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Туристи з усього світу давно облюбували Єгипет. Мандрівників приваблюють захопливі історичні пам’ятки, бюджетні курорти за системою обслуговування "все включено", колоритна культура, нові гастрономічні враження та багато іншого.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найнижчі ціни на тури в Єгипет для українців, доступні в березні 2026 року.

Читайте також:

Ціни на тури в Єгипет

Якщо говорити про березень, то цей період важко назвати підходящим для відпочинку на морі, оскільки вода може здатися прохолодною після зими. Ближче до середини весни повітря почне прогріватися, однак вечори ще будуть вітряними. Краще обирати міста з великою кількістю бухт, наприклад, Шарм-ель-Шейх.

Переваги курортного відпочинку в березні — невелика кількість туристів і низькі ціни. Навіть якщо не вдасться поплавати чи позасмагати, в Єгипті завжди знайдеться, чим зайнятися. Вартість турів для українців починається з 19 700 грн — у таку суму обійдеться проживання протягом п’яти днів у тризірковому готелі Шарм-ель-Шейха за системою all inclusive.

Низькі ціни в Єгипті — які курорти підходять для бюджетного відпочинку - фото 1
Вартість турів до Єгипту в березні 2026 року. Фото: скриншот

Якщо запланувати відпустку на квітень, вдасться зекономити кошти. Чим ближче до відкриття туристичного сезону, тим дорожчими ставатимуть послуги. В березні ціни на квітневі тури доволі низькі — всього 23 000 грн коштує проживання у чотиризірковому готелі (чотири доби) з басейнами, аквапарком, нічним клубом, барами і безліччю варіантів для розваг.

Низькі ціни в Єгипті — які курорти підходять для бюджетного відпочинку - фото 2
Вартість турів до Єгипту у квітні 2026 року. Фото: скриншот

Чи варто скасовувати поїздку в Єгипет

Раніше ми розповідали, що робити мандрівникам, які запланували відпустку в Єгипті на першу половину березня 2026 року, але почали вагатися з огляду на безпекову ситуацію. Війна на Близькому Сході призвела до скасування турів/авіарейсів, адже вибухи від іранських ракет і безпілотників лунали в Ізраїлі, Дубаї, Абу-Дабі та інших містах.

Загалом Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності (FCDO) не радить туристам відмовлятися від відпочинку. Безпосередньої загрози Каїру, Луксору, Асуану, Олександрії чи Шарм-ель-Шейху немає, єдине що — там існує підвищений ризик регіональної напруженості.

Іноземцям варто триматися подалі від районів, де розташовані військові об'єкти, зокрема:

  • міста Ель-Саллум;
  • північної частини провінції Південний Синай;
  • провінції Ісмаїлія на сході від Суецького каналу;
  • трикутника Халаїб;
  • трапеції Бір-Тавіл.

Авіаційні рейси, судячи з даних FlightRadar, продовжують виконуватися станом на четвер, 5 березня. Літаки курсують між найбільшими аеропортами Єгипту, хоча вильоти подекуди можуть затримуватися через логістичні проблеми.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, через війну на Близькому Сході туристи з усього світу почали скасовувати відпустку в ОАЕ та Ізраїлі. Водночас існують безпечні альтернативи навесні 2026 року, зокрема Єгипет, Туреччина, Греція та Іспанія.

Також ми писали, які мінімальні ціни на житло для туристів на популярному острові Балі. Всього 5 доларів на добу коштує двомісний номер у Hotel Warta Dua, який включає кондиціонер і власну терасу.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
