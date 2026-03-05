Бюджетные туры в Египет — какие курорты предлагают низкие цены украинцам весной

Низкие цены в Египте — какие курорты привлекают бюджетным отдыхом
Одним из центров туристической активности всегда был Египет. Путешественников со всего мира привлекают захватывающие исторические достопримечательности, бюджетные курорты по системе обслуживания "все включено", колоритная культура, новые гастрономические впечатления и многое другое.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых низких ценах на туры в Египет для украинцев, доступных в марте 2026 года.
Цены на туры в Египет
Если говорить о марте, этот период трудно назвать подходящим для отдыха на море, поскольку вода может показаться прохладной после зимы. Ближе к середине весны воздух начнет прогреваться, однако вечера еще будут ветреными. Лучше выбирать города с большим количеством бухт, например, Шарм-эль-Шейх.
Преимущества курортного отдыха в марте — небольшое количество туристов и низкие цены. Даже если не удастся поплавать или позагорать, в Египте всегда найдется, чем заняться. Стоимость туров для украинцев начинается с 19 700 грн — в такую сумму обойдется проживание в течение пяти дней в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха по системе all inclusive.
Если запланировать отпуск на апрель, удастся сэкономить деньги. Чем ближе к открытию туристического сезона, тем дороже будут становиться услуги. В марте цены на апрельские туры довольно низкие — всего 23 000 грн стоит проживание в четырехзвездочном отеле (четверо суток) с бассейнами, аквапарком, ночным клубом, барами и множеством вариантов для развлечений.
Стоит ли отменять поездку в Египет
Ранее мы рассказывали, что делать путешественникам, которые запланировали отпуск в Египте на первую половину марта 2026 года, но начали колебаться ввиду ситуации с безопасностью. Война на Ближнем Востоке привела к отмене туров/авиарейсов, ведь взрывы от иранских ракет и беспилотников раздавались в Израиле, Дубае, Абу-Даби и других городах.
В целом Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) не советует туристам отказываться от отдыха. Непосредственной угрозы Каиру, Луксору, Асуану, Александрии или Шарм-эль-Шейху нет, единственное что — там существует повышенный риск региональной напряженности.
Иностранцам стоит держаться подальше от районов, где расположены военные объекты, в частности:
- города Эль-Саллум;
- северной части провинции Южный Синай;
- провинции Исмаилия на востоке от Суэцкого канала;
- треугольника Халаиб;
- трапеции Бир-Тавил.
Авиационные рейсы, судя по данным FlightRadar, продолжают выполняться по состоянию на четверг, 5 марта. Самолеты курсируют между крупнейшими аэропортами Египта, хотя вылеты иногда могут задерживаться из-за логистических проблем.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, из-за войны на Ближнем Востоке туристы со всего мира начали отменять отпуск в ОАЭ и Израиле. В то же время существуют безопасные альтернативы весной 2026 года, в частности Египет, Турция, Греция и Испания.
Также мы писали, какие минимальные цены на жилье для туристов на популярном острове Бали. Всего 5 долларов в сутки стоит двухместный номер в Hotel Warta Dua, который включает кондиционер и собственную террасу.
Читайте Новини.LIVE!