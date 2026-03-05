Бюджетные туры в Египет — какие курорты предлагают низкие цены украинцам весной

Украинцы могут бюджетно отдохнуть в Египте. Фото: Unsplash, Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Одним из центров туристической активности всегда был Египет. Путешественников со всего мира привлекают захватывающие исторические достопримечательности, бюджетные курорты по системе обслуживания "все включено", колоритная культура, новые гастрономические впечатления и многое другое.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых низких ценах на туры в Египет для украинцев, доступных в марте 2026 года.

Цены на туры в Египет

Если говорить о марте, этот период трудно назвать подходящим для отдыха на море, поскольку вода может показаться прохладной после зимы. Ближе к середине весны воздух начнет прогреваться, однако вечера еще будут ветреными. Лучше выбирать города с большим количеством бухт, например, Шарм-эль-Шейх.

Преимущества курортного отдыха в марте — небольшое количество туристов и низкие цены. Даже если не удастся поплавать или позагорать, в Египте всегда найдется, чем заняться. Стоимость туров для украинцев начинается с 19 700 грн — в такую сумму обойдется проживание в течение пяти дней в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха по системе all inclusive.

Стоимость туров в Египет в марте 2026 года. Фото: скриншот

Если запланировать отпуск на апрель, удастся сэкономить деньги. Чем ближе к открытию туристического сезона, тем дороже будут становиться услуги. В марте цены на апрельские туры довольно низкие — всего 23 000 грн стоит проживание в четырехзвездочном отеле (четверо суток) с бассейнами, аквапарком, ночным клубом, барами и множеством вариантов для развлечений.

Стоимость туров в Египет в апреле 2026 года. Фото: скриншот

Стоит ли отменять поездку в Египет

Ранее мы рассказывали, что делать путешественникам, которые запланировали отпуск в Египте на первую половину марта 2026 года, но начали колебаться ввиду ситуации с безопасностью. Война на Ближнем Востоке привела к отмене туров/авиарейсов, ведь взрывы от иранских ракет и беспилотников раздавались в Израиле, Дубае, Абу-Даби и других городах.

В целом Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) не советует туристам отказываться от отдыха. Непосредственной угрозы Каиру, Луксору, Асуану, Александрии или Шарм-эль-Шейху нет, единственное что — там существует повышенный риск региональной напряженности.

Иностранцам стоит держаться подальше от районов, где расположены военные объекты, в частности:

города Эль-Саллум;

северной части провинции Южный Синай;

провинции Исмаилия на востоке от Суэцкого канала;

треугольника Халаиб;

трапеции Бир-Тавил.

Авиационные рейсы, судя по данным FlightRadar, продолжают выполняться по состоянию на четверг, 5 марта. Самолеты курсируют между крупнейшими аэропортами Египта, хотя вылеты иногда могут задерживаться из-за логистических проблем.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, из-за войны на Ближнем Востоке туристы со всего мира начали отменять отпуск в ОАЭ и Израиле. В то же время существуют безопасные альтернативы весной 2026 года, в частности Египет, Турция, Греция и Испания.

Также мы писали, какие минимальные цены на жилье для туристов на популярном острове Бали. Всего 5 долларов в сутки стоит двухместный номер в Hotel Warta Dua, который включает кондиционер и собственную террасу.