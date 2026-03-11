Поїздка в Європу навесні 2026 — які культові міста обов’язково треба побачити

Українці можуть взяти участь в автобусному турі до Європи. Фото: Tripadvisor. Колаж: Новини.LIVE

Поки в березні-травні 2026 року більшість бюджетних курортів залишаються недоступними для туристів, люди можуть втамувати свою спрагу подорожей, відвідавши будь-яке культове європейське місто. Обирати доведеться з багатьох варіантів, кожен із яких нічим не поступається. Залишиться тільки забронювати тур.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує поїздка в найвідоміші міста Європи навесні 2026 року.

Автобусні тури в Європу

Одне з найбільш знаменитих європейських міст, куди влітку з’їжджаються натовпи туристів — це Амстердам. Навесні людей менше, натомість пейзажі можуть позмагатися з літніми. Саме в цей період настає пік сезону цвітіння тюльпанів, якими славляться Нідерланди. Всього 11 370 грн коштує автобусний тур у квітні на 6 днів, який передбачає оглядові екскурсії у містах Прага, Амстердам і Берлін.

Вартість автобусного туру до Амстердаму. Фото: скриншот

Другий культовий напрямок — Париж. Це місто настільки велике і культурно насичене, що кількох днів не вистачить, аби побачити всі визначні пам'ятки. Плюс доведеться викроїти час на повільні прогулянки вуличками, відвідування кав’ярень і смакування духмяним круасаном з кавою. Триденний тур обійдеться українцям у 15 00 грн, він включає оглядову екскурсію, похід у Лувр і милування вечірніми краєвидами.

Вартість автобусного туру до Парижу. Фото: скриншот

Третє місто, без якого не може обійтися подорож до Європи — це Венеція. Вона приваблює унікальним поєднанням романтичної атмосфери, автентичної архітектури і культурної насиченості. Всього за 11 000 грн можна придбати п’ятиденний тур до Риму, Венеції та Флоренції, який включає, окрім оглядових екскурсій, ще медичне страхування для туристів віком до 60 років.

Вартість автобусного туру до Венеції. Фото: скриншот

Бюджетні курорти "все включено"

Раніше туроператор Тетяна Іващук розповіла у коментарі Новини.LIVE, куди українці можуть поїхати на відпочинок у квітні-травні 2026 року. Серед популярних курортних напрямків із системою обслуговування "все включено" вона виділила Туреччину, Болгарію, Грецію та Іспанію.

"За тиждень відпочинку в чотиризірковому готелі Греції доведеться заплатити 550-750 євро за людину. Відпочинок можна поєднати з подорожами, оглядом пам’яток та гастрономічними турами", — пояснила експертка.

Вартість туру починається з 550 євро і доходить у середньому до 800 євро. Перевагами подорожі не в пікові сезони якраз є низькі ціни в готелях і відсутність великих натовпів туристів. Плюс ці країни відомі своєю розвиненою моделлю обслуговування all inclusive.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть поїхати на курортний відпочинок до Єгипту, заплативши за п’ятиденну відпустку щонайменше 20 000 грн. Готелі Шарм-ель-Шейха пропонують туристам обслуговування за системою "все включено".

Також ми писали, чи варто відпочивальникам з України їхати в Туреччину під час війни на Близькому Сході. Британське МЗС не бачить підстав для заборони, оскільки курортні зони залишаються безпечними,