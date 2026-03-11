Отдых в Европе весной 2026 — какие культовые города обязательно надо посетить

Украинцы могут принять участие в автобусном туре в Европу. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Пока в марте-мае 2026 года большинство бюджетных курортов остаются недоступными для туристов, люди могут утолить свою жажду путешествий, посетив любой культовый европейский город. Выбор огромный, остается только определиться с направлением и забронировать тур.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит поездка в самые известные города Европы весной 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Автобусные туры в Европу

Один из самых знаменитых европейских городов, куда летом съезжаются толпы туристов — это Амстердам. Весной людей меньше, зато пейзажи ничем не уступают летним. Именно в этот период наступает пик сезона цветения тюльпанов, которыми славятся Нидерланды. Всего 11 370 грн стоит автобусный тур в апреле на 6 дней, предусматривающий обзорные экскурсии в городах Прага, Амстердам и Берлин.

Стоимость автобусного тура в Амстердам. Фото: скриншот

Второе культовое направление — Париж. Этот город настолько большой и культурно насыщенный, что нескольких дней не хватит, дабы увидеть все достопримечательности. Плюс придется выкроить время на медленные прогулки по улочкам, посещение кафе и смакование ароматного круассана с кофе. Трехдневный тур обойдется украинцам в 15 00 грн, он включает обзорную экскурсию, поход в Лувр и любование вечерними видами.

Стоимость автобусного тура в Париж. Фото: скриншот

Третий город, без которого не может обойтись путешествие в Европу — это Венеция. Она привлекает уникальным сочетанием романтической атмосферы, аутентичной архитектуры и культурной насыщенности. Всего за 11 000 грн можно приобрести пятидневный тур в Рим, Венецию и Флоренцию, который включает, кроме обзорных экскурсий, еще медицинское страхование для туристов в возрасте до 60 лет.

Стоимость автобусного тура в Венецию. Фото: скриншот

Бюджетные курорты "все включено"

Ранее туроператор Татьяна Иващук рассказала в комментарии Новини.LIVE, куда украинцы могут поехать на отдых в апреле-мае 2026 года. Среди популярных курортных направлений с системой обслуживания "все включено" она выделила Турцию, Болгарию, Грецию и Испанию.

"За неделю отдыха в четырехзвездочном отеле Греции придется заплатить 550-750 евро за человека. Отдых можно совместить с путешествиями, осмотром достопримечательностей и гастрономическими турами", — пояснила эксперт.

Стоимость тура начинается с 550 евро и доходит в среднем до 800 евро. Преимуществами путешествия не в пиковые сезоны как раз являются низкие цены в отелях и отсутствие больших толп туристов. Плюс эти страны известны своей развитой моделью обслуживания all inclusive.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут поехать на курортный отдых в Египет, заплатив за пятидневный отпуск минимум 20 000 грн. Отели Шарм-эль-Шейха предлагают туристам обслуживание по системе "все включено".

Также мы писали, стоит ли отдыхающим из Украины ехать в Турцию во время войны на Ближнем Востоке. Британский МИД не видит оснований для запрета, поскольку курортные зоны остаются безопасными,