Война на Ближнем Востоке — что нужно знать туристам

Обострение конфликта между Израилем, Ираном и США изрядно подогрело тревогу среди путешественников. Больше волнуются те, кто уже успел оплатить путевки в Турцию и теперь колеблется, стоит ли ехать.

Несмотря на то, что страна граничит с Ираном, паниковать рано, но "держать руку на пульсе" точно стоит, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Independent.

Что говорят официальные органы

Сейчас британский МИД (Foreign Office) не видит оснований для запрета поездок в Турцию. Курортные зоны остаются безопасными, однако ведомство напоминает о "фоновой" угрозе терроризма и возможных логистических перебоях.

Логика проста: если вы не собираетесь ехать в 10-километровую зону вдоль границы с Сирией (что и так было под запретом годами), ваш маршрут остается "зеленым".

Проблемы с пересечением границы и авиарейсами

Если вы планировали сложный маршрут и хотели попасть из Ирана в Турцию по суше — лучше отложите эту идею. Хотя границы формально открыты, для владельцев западных паспортов это сейчас лотерея с высокими рисками задержания.

Что касается перелетов, то ситуация следующая:

Стамбул и Анталия. Рейсы из Европы и Британии пока летают по расписанию. Транзит. Turkish Airlines уже начали "резать" полетную программу в соседние страны (Иордания, Ирак, Ливан). Это стоит учесть, если Турция для вас только хаб.

Можно ли вернуть деньги за групповую перевозку

Здесь приятного мало. Поскольку официального запрета на посещение страны нет, туроператоры имеют полное право отказать вам в бесплатной отмене тура.

"Мне страшно лететь" — это не страховой случай. Поэтому, если решите отменить поездку сейчас, готовьтесь к штрафам согласно вашему контракту.

Специалисты советуют не принимать поспешных решений на эмоциях. Ситуация меняется каждый час. Перед вылетом обязательно проверяйте статус своего рейса и обновления на правительственных порталах.

Почему могут не пустить на рейсе в Дубай

Авиакомпания Emirates заблокировала посадку группе российских туристов, которые планировали перелет с Мальдив в Дубай. Сотрудники аэропорта в Мале отказали пассажирам в путешествии, опираясь лишь на наличие у них паспортов РФ.

На видео с места событий возмущенные путешественники рассказывают, что приоритет в посадке предоставляли исключительно гражданам ОАЭ. Даже наличие пустых кресел в салоне не помогло группе из 15 россиян попасть на рейс.

В результате инцидента изгнанникам пришлось за свой счет решать вопрос с ночевкой и жильем. Более того, россиян выставили за пределы терминала под предлогом того, что они создают неудобства для других пассажиров.

Как сообщалось, Emirates постепенно возвращается к работе, восстанавливая часть рейсов из Дубая. Впрочем, из-за обострения военной ситуации воспользоваться ими смогут не все — сейчас действуют строгие ограничения на вылет.

Также мы рассказывали, что война на Ближнем Востоке остановила привычный поток в 260 тысяч пассажиров, который ежедневно проходил через дубайские аэропорты. Из-за запусков иранских ракет над ключевыми авиамаршрутами работа главных воздушных ворот города прекратилась, а сотни запланированных рейсов пошли под нож.