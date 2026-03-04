Війна на Близькому Сході — чи можна їхати туристам до Туреччини

Що робити у Туреччині під час війни. Фото: Reuters, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Останні новини про ескалацію між Ізраїлем, Іраном та США змусили багатьох туристів понервувати. Особливо тих, хто вже забронював відпустку в Туреччині.

Попри те, що країна межує з Іраном, панікувати зарано, але "тримати руку на пульсі" точно варто, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Independent.

Що кажуть офіційні органи

Наразі британське МЗС (Foreign Office) не бачить підстав для заборони поїздок до Туреччини. Курортні зони залишаються безпечними, проте відомство нагадує про "фонову" загрозу тероризму та можливі логістичні перебої.

Логіка проста: якщо ви не збираєтеся їхати в 10-кілометрову зону вздовж кордону з Сирією (що й так було під забороною роками), ваш маршрут залишається "зеленим".

Проблеми з перетином кордону та авіарейсами

Якщо ви планували складний маршрут і хотіли потрапити з Ірану до Туреччини суходолом — краще відкладіть цю ідею. Хоча кордони формально відкриті, для власників західних паспортів це зараз лотерея з високими ризиками затримання.

Щодо перельотів, то ситуація така:

Стамбул та Анталія. Рейси з Європи та Британії наразі літають за розкладом. Транзит. Turkish Airlines вже почали "різати" польотну програму до сусідніх країн (Йорданія, Ірак, Ліван). Це варто врахувати, якщо Туреччина для вас лише хаб.

Чи можна повернути кошти за групове перевезення

Тут приємного мало. Оскільки офіційної заборони на відвідування країни немає, туроператори мають повне право відмовити вам у безкоштовному скасуванні туру.

"Мені страшно летіти" — це не страховий випадок. Тому, якщо вирішите скасувати поїздку зараз, готуйтеся до штрафів згідно з вашим контрактом.

Фахівці радять не приймайтb поспішних рішень на емоціях. Ситуація змінюється щогодини. Перед вильотом обов’язково перевіряйте статус свого рейсу та оновлення на урядових порталах.

